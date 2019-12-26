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Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении валютных рисков для бизнеса

26 декабрь 2019 (15:25)

УрБК, Москва, 26.12.2019. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении валютных рисков для бизнеса. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

«Согласно проекту, в часть 1 статьи 193 УК РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, указывается в пояснительной записке к законопроекту», — говорится в сообщении.

Также предлагается установить равную повышенную ответственность за указанные нарушения, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

Одновременно предусматривается внесение изменений в УК РФ, увеличивающих суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном размере для целей применения мер уголовной ответственности к виновным лицам.

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