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В Асбестовском отделении компании «ФОРЭС» выбрали лучшего водителя фронтального погрузчика
26 декабрь 2019 (11:40)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» организовало конкурс профессионального мастерства среди водителей фронтальных погрузчиков, сообщает пресс-служба компании.
«Победу одержал Виктор Гурник, водитель фронтального погрузчика с 30-летним стажем. Второе место занял Андрей Янченко. Третье — Михаил Белоусов. В конкурсе профессионального мастерства участвовали шесть водителей — все они работают в транспортном цехе и имеют шестой разряд. Победителям и всем участникам вручили грамоты и выписали премии», — говорится в сообщении.
Соревнование водителей фронтальных погрузчиков стало вторым этапом предновогоднего конкурса «Лучший по профессии». В этом году он проходит в Асбестовском отделении впервые. Партнером завода в организации и проведении этих соревнований выступает Асбестовский политехникум. Первый этап конкурса прошел 19 декабря. Тогда в профессиональном мастерстве состязались электрогазосварщики
«В 2020 году компания продолжит развивать конкурсы профессионального мастерства среди рабочих Асбестовского отделения. Планируется привлечь к ним представителей и других рабочих профессий, в том числе шихтовщиков», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Победу одержал Виктор Гурник, водитель фронтального погрузчика с 30-летним стажем. Второе место занял Андрей Янченко. Третье — Михаил Белоусов. В конкурсе профессионального мастерства участвовали шесть водителей — все они работают в транспортном цехе и имеют шестой разряд. Победителям и всем участникам вручили грамоты и выписали премии», — говорится в сообщении.
Соревнование водителей фронтальных погрузчиков стало вторым этапом предновогоднего конкурса «Лучший по профессии». В этом году он проходит в Асбестовском отделении впервые. Партнером завода в организации и проведении этих соревнований выступает Асбестовский политехникум. Первый этап конкурса прошел 19 декабря. Тогда в профессиональном мастерстве состязались электрогазосварщики
«В 2020 году компания продолжит развивать конкурсы профессионального мастерства среди рабочих Асбестовского отделения. Планируется привлечь к ним представителей и других рабочих профессий, в том числе шихтовщиков», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
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