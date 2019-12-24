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Асбестовское отделение компании «ФОРЭС» организовало конкурс профмастерства среди электрогазосварщиков
24 декабрь 2019 (13:57)
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Асбестовское отделение ООО «ФОРЭС» организовало конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. В соревнованиях приняли участие восемь сотрудников завода, сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».
«Предновогоднее состязание по профессиональному мастерству, прошедшее 19 декабря, стало первым этапом конкурса «Лучший по профессии», объявленного в этом году на предприятии. Партнером завода в организации соревнования стал Асбестовский политехникум», — говорится в сообщении.
«Цель соревнований — показать, что рабочее мастерство по-прежнему востребовано и ценно. Такие конкурсы помогают восстановить то уважение к рабочей профессии, которое в последнее время было немного утеряно», — отметил директор Асбестовского отделения Дмитрий Виберг.
Как отмечают представители «ФОРЭС», конкурс разделили на два этапа — теоретический и практический. Вначале участникам предложили ответить на тестовые вопросы об инженерной графике, электромеханике, технике безопасности, оборудовании и технологии сварки. Принимать решения нужно было быстро, как это обычно и происходит во время рабочего процесса. На 30 вопросов и ответов дали 30 минут.
«На практическом этапе рабочих оценивали по скорости и качеству сварки. Им предложили сварить сборочный узел в трех положениях — нижнем, вертикальном и на стыке трубы под углом 45 градусов. В итоге подготовку всех электрогазосварщиков члены конкурсной комиссии оценили как высокую, а незначительные ошибки объяснили волнением», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Победителей определили по числу набранных очков. Первое место занял Александр Смолин, электрогазосварщик шестого разряда с девятилетним опытом работы. Второе место досталось Андрею Дергунову, а третье — Владимиру Боровских.
Награды получили не только победители, но и все участники конкурса. Им вручили грамоты и денежные призы.
«Предновогоднее состязание по профессиональному мастерству, прошедшее 19 декабря, стало первым этапом конкурса «Лучший по профессии», объявленного в этом году на предприятии. Партнером завода в организации соревнования стал Асбестовский политехникум», — говорится в сообщении.
«Цель соревнований — показать, что рабочее мастерство по-прежнему востребовано и ценно. Такие конкурсы помогают восстановить то уважение к рабочей профессии, которое в последнее время было немного утеряно», — отметил директор Асбестовского отделения Дмитрий Виберг.
Как отмечают представители «ФОРЭС», конкурс разделили на два этапа — теоретический и практический. Вначале участникам предложили ответить на тестовые вопросы об инженерной графике, электромеханике, технике безопасности, оборудовании и технологии сварки. Принимать решения нужно было быстро, как это обычно и происходит во время рабочего процесса. На 30 вопросов и ответов дали 30 минут.
«На практическом этапе рабочих оценивали по скорости и качеству сварки. Им предложили сварить сборочный узел в трех положениях — нижнем, вертикальном и на стыке трубы под углом 45 градусов. В итоге подготовку всех электрогазосварщиков члены конкурсной комиссии оценили как высокую, а незначительные ошибки объяснили волнением», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
Победителей определили по числу набранных очков. Первое место занял Александр Смолин, электрогазосварщик шестого разряда с девятилетним опытом работы. Второе место досталось Андрею Дергунову, а третье — Владимиру Боровских.
Награды получили не только победители, но и все участники конкурса. Им вручили грамоты и денежные призы.
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