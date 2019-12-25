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Росприроднадзор в текущем году выдал 10 предписаний по устранению нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур»

25 декабрь 2019 (10:46)

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Уральское управление Росприроднадзора в 2019 году выдало 10 предписаний по устранению выявленных нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур» (входят в УГМК). Об этом говорится в сообщении общественной организации «Живой Шемур» со ссылкой на письмо ведомства.

«Департаментом в 2019 году в отношении ЗАО «Шемур» проведены две внеплановые проверки по выполнению ранее выданных предписаний. В результате проверок ЗАО «Шемур» установлено, что из семи предписаний выполнены два. За невыполнение в установленный срок законных предписаний органа, осуществляющего государственный надзор, в отношении юридического лица составлены семь протоколов об административных нарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суд. Для устранения нарушений ЗАО «Шемур» выданы пять предписаний», — говорится в письме.

Также ведомство в период с 4 июня по 2 июля совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провело внеплановую выездную проверку ОАО «Святогор».

«По результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ОАО «Святогор» выявлено пять нарушений при осуществлении деятельности на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях, выдано пять предписаний по устранению выявленных нарушений. По выявленным нарушениям возбуждено восемь производств по административным правонарушениям, из них вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания в отношении юридического лица и должностных лиц ОАО «Святогор» по статье 8.1, части 1 статьи 8.14, 7,6, части 2 статьи 8.7. КоАП РФ», — сообщили представители Росприроднадзора.

Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили предприятия УГМК в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.

Вместе с тем экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков.

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