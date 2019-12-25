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Росприроднадзор в текущем году выдал 10 предписаний по устранению нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур»





«Департаментом в 2019 году в отношении ЗАО «Шемур» проведены две внеплановые проверки по выполнению ранее выданных предписаний. В результате проверок ЗАО «Шемур» установлено, что из семи предписаний выполнены два. За невыполнение в установленный срок законных предписаний органа, осуществляющего государственный надзор, в отношении юридического лица составлены семь протоколов об административных нарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суд. Для устранения нарушений ЗАО «Шемур» выданы пять предписаний», — говорится в письме.



Также ведомство в период с 4 июня по 2 июля совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провело внеплановую выездную проверку ОАО «Святогор».



«По результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ОАО «Святогор» выявлено пять нарушений при осуществлении деятельности на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях, выдано пять предписаний по устранению выявленных нарушений. По выявленным нарушениям возбуждено восемь производств по административным правонарушениям, из них вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания в отношении юридического лица и должностных лиц ОАО «Святогор» по статье 8.1, части 1 статьи 8.14, 7,6, части 2 статьи 8.7. КоАП РФ», — сообщили представители Росприроднадзора.



Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень»



Вместе с тем экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков. УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Уральское управление Росприроднадзора в 2019 году выдало 10 предписаний по устранению выявленных нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур» (входят в УГМК). Об этом говорится в сообщении общественной организации «Живой Шемур» со ссылкой на письмо ведомства.«Департаментом в 2019 году в отношении ЗАО «Шемур» проведены две внеплановые проверки по выполнению ранее выданных предписаний. В результате проверок ЗАО «Шемур» установлено, что из семи предписаний выполнены два. За невыполнение в установленный срок законных предписаний органа, осуществляющего государственный надзор, в отношении юридического лица составлены семь протоколов об административных нарушениях по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суд. Для устранения нарушений ЗАО «Шемур» выданы пять предписаний», — говорится в письме.Также ведомство в период с 4 июня по 2 июля совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провело внеплановую выездную проверку ОАО «Святогор».«По результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ОАО «Святогор» выявлено пять нарушений при осуществлении деятельности на Шемурском и Ново-Шемурском месторождениях, выдано пять предписаний по устранению выявленных нарушений. По выявленным нарушениям возбуждено восемь производств по административным правонарушениям, из них вынесено шесть постановлений о назначении административного наказания в отношении юридического лица и должностных лиц ОАО «Святогор» по статье 8.1, части 1 статьи 8.14, 7,6, части 2 статьи 8.7. КоАП РФ», — сообщили представители Росприроднадзора.Ранее специалисты заповедника «Денежкин Камень» обвинили предприятия УГМК в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньер, которыми владеет компания.Вместе с тем экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральска и поселков.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">25 декабрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:46</span><br /><strong>Росприроднадзор в текущем году выдал 10 предписаний по устранению нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 25.12.2019. Уральское управление Росприроднадзора в 2019 году выдало 10 предписаний по устранению выявленных нарушений на предприятиях «Святогор» и «Шемур» (входят в УГМК). Об этом говорится в сообщении общественной организации «Живой Шемур» со ссылкой на </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068092312-rosprirodnadzor-v-tekuschem-godu-vydal-10-predpisaniy-po-ustraneniyu-narusheniy-na-predpriyatiyah-svyatogor-i-shemur.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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