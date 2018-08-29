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Специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили структуры УГМК в загрязнении нескольких рек
29 август 2018 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2018. Специалисты свердловского заповедника «Денежкин камень» опубликовали на своей странице в Facebook обращение, в котором просят помощи в недопущении загрязнения нескольких уральских рек предприятием холдинга УГМК.
Как ранее писал УрБК, речь идет о двух карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет ОАО «Святогор» (входит в УГМК).
«У нас на виду происходят нехорошие вещи. Два карьера медноколчеданных руд, расположенных в Североуральском городском округе и в Ивдельском городском округе, убили четыре маленькие реки и взялись за две большие. У карьера берут начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. Их pH 4,5-4,8. И зимой, и летом. Одним цветом. Их «здоровьем» сейчас занят ФГБУ РосНИИВХ, их и спрашивайте о качестве воды. Только они вам ничего не скажут, потому что работают по договору с УГМК», — говорится в обращении.
Реки Банная и Чёрная втекают в реку Тальтия, Тамшёр и Ольховка — в Шегультан. Состояние Шегультана работники заповедника зафиксировали в фотоотчете.
Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
Также сотрудники «Денежкиного камня взяли пробы воды для проведения исследований ее химического состава.
Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
Как ранее писал УрБК, речь идет о двух карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет ОАО «Святогор» (входит в УГМК).
«У нас на виду происходят нехорошие вещи. Два карьера медноколчеданных руд, расположенных в Североуральском городском округе и в Ивдельском городском округе, убили четыре маленькие реки и взялись за две большие. У карьера берут начало реки Тамшёр, Ольховка, Банная и Чёрная. Их pH 4,5-4,8. И зимой, и летом. Одним цветом. Их «здоровьем» сейчас занят ФГБУ РосНИИВХ, их и спрашивайте о качестве воды. Только они вам ничего не скажут, потому что работают по договору с УГМК», — говорится в обращении.
Реки Банная и Чёрная втекают в реку Тальтия, Тамшёр и Ольховка — в Шегультан. Состояние Шегультана работники заповедника зафиксировали в фотоотчете.
Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
Также сотрудники «Денежкиного камня взяли пробы воды для проведения исследований ее химического состава.
Фотография со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
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