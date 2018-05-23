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Предприятие УГМК угрожает загрязнением рек в заповеднике «Денежкин камень»
23 май 2018 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2018. Специалисты свердловского заповедника «Денежкин камень» выразили опасения в связи с деятельностью предприятия ОАО «Святогор» (входит в УГМК). Об этом сообщается в сообществе заповедника в Facebook.
Речь идет о двух карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет ОАО «Святогор». Как посчитали сотрудники заповедника, деятельность предприятия в этом районе может привести к загрязнению рек, находящихся на особо охраняемой природной территории.
Фрагмент скриншота записи со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
«Об эффективности принятых мер можно будет судить только по наличию или отсутствию в реках превышения предельно допустимых концентраций веществ, плохо влияющих на жизнедеятельность реки. Надеюсь, что мониторинг будет производиться постоянно в целях контроля качества воды в реках», — пояснила директор заповедника.
В конце прошлого года ОАО «Святогор» было оштрафовано за загрязнение реки Тальтия в Ивдельском городском округе. Отходы сюда также поступали с промплощадок на Северном руднике.
Речь идет о двух карьерах Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет ОАО «Святогор». Как посчитали сотрудники заповедника, деятельность предприятия в этом районе может привести к загрязнению рек, находящихся на особо охраняемой природной территории.
Фрагмент скриншота записи со страницы заповедника «Денежкин камень» в Facebook
«Об эффективности принятых мер можно будет судить только по наличию или отсутствию в реках превышения предельно допустимых концентраций веществ, плохо влияющих на жизнедеятельность реки. Надеюсь, что мониторинг будет производиться постоянно в целях контроля качества воды в реках», — пояснила директор заповедника.
В конце прошлого года ОАО «Святогор» было оштрафовано за загрязнение реки Тальтия в Ивдельском городском округе. Отходы сюда также поступали с промплощадок на Северном руднике.
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