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В аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни пресекли незаконный вывоз в Китай 19 кг янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«При контроле рейса из Екатеринбурга в Сиань кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 19 кг украшений из янтаря. Более 1 тыс. предметов из желтого камня женщина прятала в своем чемодане. Причем украшений в нем было больше, чем личных вещей. Таможенникам пассажирка рассказала, что купила бусы, браслеты и серьги в Москве, а затем планировала продать их в Китае. Янтарь в цене у граждан КНР, поскольку считается магическим камнем с целебными свойствами», — говорится в сообщении.



Таможенники изъяли всю партию украшений. Дальнейшую судьбу янтаря решит суд. За недекларирование товаров пассажирке грозит штраф от половины до двукратной стоимости или конфискация всей партии.

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