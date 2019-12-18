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Совет стратегического развития Екатеринбурга одобрил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали до Челябинска
18 декабрь 2019 (10:32)
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. На рассмотрение Координационного совета стратегического развития Екатеринбурга представлены проекты «Уральская высокоскоростная железнодорожная магистраль Челябинск — Екатеринбург» и «Большое Седельниково». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Координационный совет одобрил включение проектов в перечень проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, говорится на официальном городском портале. По словам первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика, укрепление транспортных связей между двумя уральскими городами — одно из ключевых условий для дальнейшего развития всего региона.
Проект магистрали «Екатеринбург — Челябинск» был включен в транспортную стратегию России. В его рамках планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Кольцово, Сысерть, Снежинск, Челябинск). Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что реализация проекта высокоскоростной магистрали даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры, обмена трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих городов.
Координационный совет одобрил включение проектов в перечень проектов Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года, говорится на официальном городском портале. По словам первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика, укрепление транспортных связей между двумя уральскими городами — одно из ключевых условий для дальнейшего развития всего региона.
Проект магистрали «Екатеринбург — Челябинск» был включен в транспортную стратегию России. В его рамках планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов (аэропорт Кольцово, Сысерть, Снежинск, Челябинск). Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 км, а время в пути будет занимать не более 1 часа 10 минут.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский отмечал, что реализация проекта высокоскоростной магистрали даст мощный импульс для развития общей инфраструктуры, обмена трудовыми ресурсами, идеями, финансами, резко повысит инвестиционную привлекательность обоих городов.
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