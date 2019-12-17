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В Екатеринбурге к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 1,8 тыс. видеокамер
17 декабрь 2019 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Администрация города Екатеринбурга продолжает расширять единую городскую систему видеонаблюдения в рамках мероприятий по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.
«В прошедшем месяце специалисты подключили систему видеонаблюдения в сквере Дружба на перекрестке улиц Академика Бардина и Ясной, а также на путепроводе на улице Луганской (часть над железнодорожным переездом). Всего в 2019 году в Екатеринбурге к АПК «Безопасный город» уже подключено 125 камер наружного видеонаблюдения, в том числе локальные системы видеонаблюдения микрорайона Солнечный, ТРЦ «Мега» и других мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.
Отметим, что основное назначение АПК «Безопасный город» — повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.
На сегодняшний день к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 1 тыс. 800 видеокамер, под бдительным контролем которых находятся более 50 основных объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности, а также городской среды обитания — парки и скверы, объекты спортивной и транспортной инфраструктуры и другие. Видеокамеры сегодня установлены по периметру всех школ города, а также большинства дошкольных образовательных учреждений.
«В прошедшем месяце специалисты подключили систему видеонаблюдения в сквере Дружба на перекрестке улиц Академика Бардина и Ясной, а также на путепроводе на улице Луганской (часть над железнодорожным переездом). Всего в 2019 году в Екатеринбурге к АПК «Безопасный город» уже подключено 125 камер наружного видеонаблюдения, в том числе локальные системы видеонаблюдения микрорайона Солнечный, ТРЦ «Мега» и других мест массового пребывания людей», — говорится в сообщении.
Отметим, что основное назначение АПК «Безопасный город» — повышение общего уровня общественной безопасности и правопорядка за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач.
На сегодняшний день к единой городской системе видеонаблюдения подключено более 1 тыс. 800 видеокамер, под бдительным контролем которых находятся более 50 основных объектов жизнеобеспечения и жизнедеятельности, а также городской среды обитания — парки и скверы, объекты спортивной и транспортной инфраструктуры и другие. Видеокамеры сегодня установлены по периметру всех школ города, а также большинства дошкольных образовательных учреждений.
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