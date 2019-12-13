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Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в ноябре вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. В период с января по ноябрь 2019 года компания «Уральские авиалинии» перевезла 8 млн 969 тыс. 567 пассажиров, что на 7% больше показателя прошлого года. При этом в ноябре услугами авиаперевозчика воспользовался 692 тыс. 221 пассажир, что выше показателя 2018 года на 12%.



Как сообщает пресс-служба компании, всего за 11 месяцев 2019 года было выполнено 59 тыс. 41 рейс (+3% к 2018 году), среди них на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 30 тыс. 145 рейсов, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 28 тыс. 896 рейсов. За год пассажирооборот авиаперевозчика вырос на 8% и составил 21 791 951 тыс. пасс. км.



В ноябре 2019 года услугами авиакомпании воспользовался 692 тыс. 221 пассажир, что выше показателя 2018 года на 12%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 339 тыс. 881 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 352 тыс. 340 человек. Всего в ноябре «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 842 рейса, среди них 2 тыс. 401 — по МВЛ, 2 тыс. 441 — по ВВЛ. При этом пассажирооборот авиакомпании за ноябрь составил 1 723 441 тыс. пасс. км. (+15 % к показателю 2018 года).



«Самыми популярными среди пассажиров российскими направлениями в ноябре стали: Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Калининград, а также международные рейсы Екатеринбург — Дубай, Екатеринбург — Прага, Екатеринбург — Барселона и Москва — Ларнака», — уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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