В Екатеринбурге горит склад Уральского завода лакокрасочных изделий

Фотография с сайта ГУ МЧС России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. В Екатеринбурге горит склад на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий.Информация о возгорании поступила в ГУ МЧС по Свердловской области в 11.58 по местному времени, сообщили в пресс-службе ведомства. На место ЧП отправлены силы и средства Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 68 человек личного состава и 16 единиц техники.По предварительной информации, горит разлитая краска на площади 600 кв. м. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало.