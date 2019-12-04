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Официальные курсы доллара США и евро выросли на 5 коп.
4 декабрь 2019 (16:38)
УрБК, Москва, 04.12.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 декабря 2019 года. Курс долл. США вырос на 5 коп. до 64,19 руб., евро — на 5 коп. до 71,11 руб.
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