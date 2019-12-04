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Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит судебным приставам 20 тыс. судебных приказов в отношении должников

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2019. Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направит в службу судебных приставов 20 тыс. судебных приказов в отношении должников на сумму в 80 млн руб. Речь идет о задолженности клиентов компании, которую она намерена взыскать в судебном порядке.



Взыскивать долги за энергоресурсы в судебном порядке компанию заставила внушительная сумма задолженности жителей Свердловской области. На сегодня долг за электричество, отопление и горячую воду клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» превысил 1 млрд руб.



После отправки в службу судебных приставов приказы передадут в банки и бухгалтерии работодателей для ареста денежных средств должников, сообщили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».



В компании также напомнили, что для участия в акции «В Новый год — без долгов!» необходимо в декабре погасить долги и внести рекомендованный платеж за декабрь вместе с ноябрьской квитанцией. Каждый участник получит гарантированный подарок — списание пени, а победителям, которых определит генератор случайных чисел, зачислят 1 тыс. руб.на лицевые счета.

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