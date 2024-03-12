В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита снизился почти на 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в ...12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%
Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в январе 2024 года ...13.03.2024 На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в январе составил 80,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской ...12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...02.02.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале составил 61,6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...