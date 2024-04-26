На Южном Урале рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита составил 110,6 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 14.06.2024. В Челябинской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в марте 2024 года составил 110,6 тыс. руб. По сравнению с декабрем прошлого года (115 тыс. руб.) этот показатель снизился на 4,4 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В топ-5 рейтинга по рекомендованному доходу заемщиков для обслуживания автокредита попали Москва (167,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (142,1 тыс. руб.), Московская (141,5 тыс. руб.), Ленинградская (129,9 тыс. руб.) и Новосибирская (123,9 тыс. руб.) области.



В целом по стране рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 116,8 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение среднего размера автокредита оказало серьезное влияние на размер рекомендованного дохода заемщиков, причиной чему стало затоваривание складов после новогодних праздников и стремление продавцов продлить период скидок.