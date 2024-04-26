На Южном Урале рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита составил 110,6 тыс. рублей

В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в марте 2024 года составил 113,7 ...Вчера, 15:00 В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита снизился почти на 5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...13.03.2024 На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в январе составил 80,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской ...12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...