В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита снизился почти на 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в марте 2024 года составил 113,7 тыс. руб. По сравнению с декабрем прошлого года (118,5 тыс. руб.) этот показатель снизился на 4,8 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



На первых пяти строчках списка по рекомендованному доходу заемщиков для обслуживания автокредита расположились Москва (167,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (142,1 тыс. руб.), Московская (141,5 тыс. руб.), Ленинградская (129,9 тыс. руб.) и Новосибирская (123,9 тыс. руб.) области.



Согласно исследованию НБКИ, наибольшая отрицательная динамика этого показателя зафиксирована в Дагестане, где рекомендованный доход упал на 20,7 тыс. руб. — со 126,2 тыс. руб. до 105,5 тыс. руб.



В целом по стране рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 116,8 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%.