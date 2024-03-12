УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:00

В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита снизился почти на 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в марте 2024 года составил 113,7 тыс. руб. По сравнению с декабрем прошлого года (118,5 тыс. руб.) этот показатель снизился на 4,8 тыс. руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На первых пяти строчках списка по рекомендованному доходу заемщиков для обслуживания автокредита расположились Москва (167,4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (142,1 тыс. руб.), Московская (141,5 тыс. руб.), Ленинградская (129,9 тыс. руб.) и Новосибирская (123,9 тыс. руб.) области.

Согласно исследованию НБКИ, наибольшая отрицательная динамика этого показателя зафиксирована в Дагестане, где рекомендованный доход упал на 20,7 тыс. руб. — со 126,2 тыс. руб. до 105,5 тыс. руб.

В целом по стране рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита по состоянию на 1 апреля 2024 года составил 116,8 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 14,6%, а за последние три месяца снизился на 3,6%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:11 В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита снизился почти на 5 тыс. рублей

В Свердловской области рекомендованный доход заемщиков для обслуживания автокредита в марте 2024 года составил 113,7 ...

12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в январе 2024 года ...

13.03.2024 На Южном Урале рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотеки в январе составил 80,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 13.03.2024. Рекомендованный семейный доход для обслуживания среднего ипотечного кредита в Челябинской ...

12.03.2024 Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...

02.02.2021 Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотечного кредита на Среднем Урале составил 61,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в ...

Популярные новости
17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего17.05.2024Не уверен — не увольняй20.05.2024Екатеринбург в числе самых «высотных» городов16.05.2024Ольга Беленькая о реакции рынка на резюме ЦБ обсуждения ключевой ставки
Архив новостей
Июнь 2024 (265)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18