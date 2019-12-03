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Строители отремонтировали мост через реку Патрушиху в поселке Совхозном
3 декабрь 2019 (16:32)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Строители закончили последний этап ремонта моста и пешеходной зоны через реку Патрушиху в Екатеринбурге.
Как говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета, подрядчики установили пешеходные ограждения и защитные барьеры для транспорта на мосту между улицами Мостовой и Европейской в поселке Совхозном. Ранее строители отремонтировали водопропускное сооружение и оборудовали на нем безопасные пешеходные зоны.
Стоит отметить, что у жителей возникали проблемы с пересечением реки Патрушихи по этому сооружению, которое для них фактически уже стало дорожным мостом. С 2016 года на нем стояли блоки, ограничивающие проезд, и вместо двух полос движения транспорт шел по одной. После ремонта, с ноября 2019 года, машины здесь снова ходят по двум полосам.
Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко поблагодарил жителей поселка за терпение и общественный контроль над проведением ремонтных работ.
Как говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета, подрядчики установили пешеходные ограждения и защитные барьеры для транспорта на мосту между улицами Мостовой и Европейской в поселке Совхозном. Ранее строители отремонтировали водопропускное сооружение и оборудовали на нем безопасные пешеходные зоны.
Стоит отметить, что у жителей возникали проблемы с пересечением реки Патрушихи по этому сооружению, которое для них фактически уже стало дорожным мостом. С 2016 года на нем стояли блоки, ограничивающие проезд, и вместо двух полос движения транспорт шел по одной. После ремонта, с ноября 2019 года, машины здесь снова ходят по двум полосам.
Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко поблагодарил жителей поселка за терпение и общественный контроль над проведением ремонтных работ.
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