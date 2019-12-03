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В 2020 году стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга повышаться не будет

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге в 2020 году повышаться не будет. Об этом сегодня, 3 декабря 2019 года, отвечая на вопрос депутатов гордумы, заявил глава муниципалитета Александр Высокинский.



«Тариф 28 руб. как был, так и остается. Никакой инвестнадбавки обсуждаться не будет, будем тянуть своими силами», — сказал Александр Высокинский.



Напомним, сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге составляет 28 руб. за поездку, в метро — 32 руб.

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