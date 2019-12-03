Новости дня
В 2020 году стоимость проезда в транспорте Екатеринбурга повышаться не будет
3 декабрь 2019 (12:16)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2019. Стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге в 2020 году повышаться не будет. Об этом сегодня, 3 декабря 2019 года, отвечая на вопрос депутатов гордумы, заявил глава муниципалитета Александр Высокинский.
«Тариф 28 руб. как был, так и остается. Никакой инвестнадбавки обсуждаться не будет, будем тянуть своими силами», — сказал Александр Высокинский.
Напомним, сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге составляет 28 руб. за поездку, в метро — 32 руб.
«Тариф 28 руб. как был, так и остается. Никакой инвестнадбавки обсуждаться не будет, будем тянуть своими силами», — сказал Александр Высокинский.
Напомним, сейчас стоимость проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге составляет 28 руб. за поездку, в метро — 32 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство Свердловской области повысило стоимость проезда в метро Екатеринбурга до 32 рублей
- Власти Екатеринбурга пообещали не поднимать цены за проезд в наземном общественном транспорте
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте
- Свердловская РЭК рассмотрит вопрос о повышении стоимости проезда в Екатеринбурге 13 января
- Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга в ближайший год повышаться не будет