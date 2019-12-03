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ММК выделил более 8 млн рублей на реализацию проекта «Шахматный всеобуч»
3 декабрь 2019 (11:24)
УрБК, Магнитогорск, 03.12.2019. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) выделил более 8 млн руб. на реализацию проекта «Шахматный всеобуч». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
«Решение о реализации регионального проекта «Шахматный всеобуч» было принято в 2016 году по инициативе ВПП «Единая Россия» и при поддержке губернатора Челябинской области. Два года назад в школах и детских садах Магнитогорска ввели новую дисциплину — шахматы. Проект осуществляется при поддержке генерального спонсора — ПАО «ММК». По соглашению с администрацией города в течение трех лет на реализацию проекта «Шахматный всеобуч» ММК перечисляет ежегодно около 2,7 млн руб. Всего на эти цели было направлено более 8 млн руб.», — говорится в сообщении.
Для эффективной реализации проекта в образовательных учреждениях созданы необходимые материально-технические и кадровые условия. Приобретены программы и шахматное оборудование — доски, фигуры, часы; учебники и рабочие тетради, методические пособия для учителей, демонстрационные материалы. На базе Центра повышения квалификации и информационно-методической работы проведена курсовая подготовка почти 200 педагогов, прошли практические семинары. На расширенном аппаратном совещании в администрации Магнитогорска глава города Сергей Бердников высоко оценил вклад ММК в этот проект и выразил благодарность руководству комбината и лично председателю совета директоров ПАО «ММК» В. Ф. Рашникову за поддержку городской инициативы, благодаря чему удалось обеспечить поэтапное развитие шахмат и внедрение их в школы.
Сегодня проект активно развивается. Как сообщила начальник управления образования администрации Магнитогорска Наталья Сафонова, сейчас в нем принимают участие все детские сады и школы с охватом ребят в возрасте от 6 до 10 лет. Таким образом, обучением шахматной грамоте охвачены более 13,5 тыс. детей. По словам Натальи Сафоновой, анализ результатов обучения шахматам показал положительную динамику объема оперативной памяти, устойчивого внимания у школьников, наметилась тенденция к повышению качественной успеваемости.
«Серьезные усилия в развитии шахматного обучения принесли свои плоды. В мае 2018 года магнитогорские школьники впервые приняли участие в областных соревнованиях по шахматам и заняли в них третье место среди 18 команд. А уже через год магнитогорцы стали победителями областного первенства, одолев 19 команд из разных территорий Челябинской области», — сообщили в Управлении информации и общественных связей ММК.
«Решение о реализации регионального проекта «Шахматный всеобуч» было принято в 2016 году по инициативе ВПП «Единая Россия» и при поддержке губернатора Челябинской области. Два года назад в школах и детских садах Магнитогорска ввели новую дисциплину — шахматы. Проект осуществляется при поддержке генерального спонсора — ПАО «ММК». По соглашению с администрацией города в течение трех лет на реализацию проекта «Шахматный всеобуч» ММК перечисляет ежегодно около 2,7 млн руб. Всего на эти цели было направлено более 8 млн руб.», — говорится в сообщении.
Для эффективной реализации проекта в образовательных учреждениях созданы необходимые материально-технические и кадровые условия. Приобретены программы и шахматное оборудование — доски, фигуры, часы; учебники и рабочие тетради, методические пособия для учителей, демонстрационные материалы. На базе Центра повышения квалификации и информационно-методической работы проведена курсовая подготовка почти 200 педагогов, прошли практические семинары. На расширенном аппаратном совещании в администрации Магнитогорска глава города Сергей Бердников высоко оценил вклад ММК в этот проект и выразил благодарность руководству комбината и лично председателю совета директоров ПАО «ММК» В. Ф. Рашникову за поддержку городской инициативы, благодаря чему удалось обеспечить поэтапное развитие шахмат и внедрение их в школы.
Сегодня проект активно развивается. Как сообщила начальник управления образования администрации Магнитогорска Наталья Сафонова, сейчас в нем принимают участие все детские сады и школы с охватом ребят в возрасте от 6 до 10 лет. Таким образом, обучением шахматной грамоте охвачены более 13,5 тыс. детей. По словам Натальи Сафоновой, анализ результатов обучения шахматам показал положительную динамику объема оперативной памяти, устойчивого внимания у школьников, наметилась тенденция к повышению качественной успеваемости.
«Серьезные усилия в развитии шахматного обучения принесли свои плоды. В мае 2018 года магнитогорские школьники впервые приняли участие в областных соревнованиях по шахматам и заняли в них третье место среди 18 команд. А уже через год магнитогорцы стали победителями областного первенства, одолев 19 команд из разных территорий Челябинской области», — сообщили в Управлении информации и общественных связей ММК.
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