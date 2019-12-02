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ЕВРАЗ КГОК посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

2 декабрь 2019 (17:45)

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. ЕВРАЗ КГОК посетила координатор федерального проекта «Детский спорт», президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, общественный и государственный деятель Ирина Роднина. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

И. Роднина побывала в новом физкультурно-спортивном комплексе ЕВРАЗ-Арена «Олимп» и ввела мяч в игру на товарищеском матче по мини-футболу. Затем состоялась встреча со спортивной общественностью и автограф-сессия.

Олимпийская чемпионка высоко оценила состояние спортивных объектов города: нового комплекса и лыжероллерной трассы, а также Дворца спорта.

На смотровой площадке Западного карьера ЕВРАЗ КГОКа И. Роднина понаблюдала за работой техники, увидела, как перевозят железную руду «БелАЗы» грузоподъемностью 130 и 240 тонн.

«Ирина Роднина поддерживает Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ. Несколько раз Ирина награждала и качканарскую команду по мини-футболу спортивного клуба «Олимп», ежегодно занимающую призовые места на фестивале. Ребята много раз приглашали известную спортсменку в гости, и в этом году она с радостью откликнулась на приглашение», — говорится в сообщении.

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