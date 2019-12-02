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ЕВРАЗ КГОК посетила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2019. ЕВРАЗ КГОК посетила координатор федерального проекта «Детский спорт», президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, общественный и государственный деятель Ирина Роднина. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



И. Роднина побывала в новом физкультурно-спортивном комплексе ЕВРАЗ-Арена «Олимп» и ввела мяч в игру на товарищеском матче по мини-футболу. Затем состоялась встреча со спортивной общественностью и автограф-сессия.



Олимпийская чемпионка высоко оценила состояние спортивных объектов города: нового комплекса и лыжероллерной трассы, а также Дворца спорта.



На смотровой площадке Западного карьера ЕВРАЗ КГОКа И. Роднина понаблюдала за работой техники, увидела, как перевозят железную руду «БелАЗы» грузоподъемностью 130 и 240 тонн.



«Ирина Роднина поддерживает Международный фестиваль школьного спорта государств-участников СНГ. Несколько раз Ирина награждала и качканарскую команду по мини-футболу спортивного клуба «Олимп», ежегодно занимающую призовые места на фестивале. Ребята много раз приглашали известную спортсменку в гости, и в этом году она с радостью откликнулась на приглашение», — говорится в сообщении.

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