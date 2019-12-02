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В Челябинске директор строительной компании «Возрождение» обвиняется в хищении 252 млн рублей

2 декабрь 2019 (16:25)

УрБК, Челябинск, 02.12.2019. В Челябинске 48-летний директор ООО «Возрождение» обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По версии следствия, обвиняемый получил разрешение на строительство двух жилых домов, однако не намеревался завершать строительство. От лица организации с декабря 2015 года по февраль 2018 года он заключил 112 договоров долевого участия в строительстве жилых домов со встроенными помещениями торгово-офисного назначения и подземной стоянки в ЖК «Молодежный» в Ленинском районе Челябинска на общую сумму около 252 млн руб.

Следствием установлено, что похищенные у граждан и юридических лиц денежные средства обвиняемый израсходовал по своему усмотрению, обязательства по строительству многоквартирного дома не выполнил. Объекты долевого строительства гражданам не передал. В ходе расследования уголовного дела на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 58 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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