Суд вынес приговор застройщику за мошенничество при строительстве дома в поселке Верхнее Дуброво

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель компании-застройщика ООО «Гранд — ...20.12.2021 В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из ...02.12.2021 Суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о мошенничестве при продаже подержанных автомобилей на сумму 16 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. Октябрьский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в ...08.09.2016 В Ревде осужден риэлтор за мошенничество на сумму в 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2016. Ревдинский городской суд Свердловской области на основании доказательств, ...08.08.2016 В Екатеринбурге вынесен приговор о «квартирном» мошенничестве на сумму более 19 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2016. В Екатеринбурге суд вынес приговор Елене Родиной за мошенничество с продажей ...