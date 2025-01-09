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09.01.2025

Суд вынес приговор застройщику за мошенничество при строительстве дома в поселке Верхнее Дуброво

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Белоярский районный суд осудил директора организации-застройщика за мошенничество в особо крупном размере в отношении 24 граждан и юридического лица с ущербом более 38 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалам уголовного дела, житель уральской столицы, являющийся учредителем и гендиректором строительной организации, в сентябре 2016 года при возведении второй очереди многоквартирного дома в пос. Верхнее Дуброво Свердловской области заключил договоры долевого участия и инвестиционного строительства.

Согласно этим договорам, граждане и юрлицо должны были стать собственниками одних и тех же помещений. Реальная возможность строительства, в свою очередь, отсутствовала. Застройщик почти не вел работ и регулярно переносил сроки сдачи объекта. Стройку в 2020 году завершил другой девелопер.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимый был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с причинением значительного ущерба, совершенное с использованием служебного положения). В ходе разбирательства он частично возместил причиненный ущерб. Ему было назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима. Иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены на сумму более 20 млн руб.
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