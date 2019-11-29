Новости дня

В Свердловской области к административной ответственности привлечено около 4,5 тыс. водителей автомашин с иностранными госномерами

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области усилили контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их проверяют на причастность к нарушениям правил дорожного движения.



В случае, если информация об имеющихся нарушениях подтвердится, данные о владельце транспортного средства передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для вынесения постановления об административном правонарушении. Все нарушения ПДД обязательно фиксируются стационарными и передвижными комплексами фиксации нарушений и заносятся в базу данных.



Это позволяет инспекторам ДПС привлекать водителей к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения. С начала года на Среднем Урале к административной ответственности привлечено почти 4,5 тыс. водителей транспортных средств с иностранными госномерами, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:24</span><br /><strong>В Свердловской области к административной ответственности привлечено около 4,5 тыс. водителей автомашин с иностранными госномерами</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области усилили контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их проверяют на причастность к нарушениям правил дорожного движения. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091717-v-sverdlovskoy-oblasti-k-administrativnoy-otvetstvennosti-privlecheno-okolo-45-tys-voditeley-avtomashin-s-inostrannymi-gosnomerami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: