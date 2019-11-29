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В Свердловской области к административной ответственности привлечено около 4,5 тыс. водителей автомашин с иностранными госномерами

29 ноябрь 2019 (17:24)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области усилили контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их проверяют на причастность к нарушениям правил дорожного движения.

В случае, если информация об имеющихся нарушениях подтвердится, данные о владельце транспортного средства передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для вынесения постановления об административном правонарушении. Все нарушения ПДД обязательно фиксируются стационарными и передвижными комплексами фиксации нарушений и заносятся в базу данных.

Это позволяет инспекторам ДПС привлекать водителей к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения. С начала года на Среднем Урале к административной ответственности привлечено почти 4,5 тыс. водителей транспортных средств с иностранными госномерами, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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