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В Свердловской области к административной ответственности привлечено около 4,5 тыс. водителей автомашин с иностранными госномерами
29 ноябрь 2019 (17:24)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Сотрудники Госавтоинспекции в Свердловской области усилили контроль за автомобилями с иностранными госномерами. Их проверяют на причастность к нарушениям правил дорожного движения.
В случае, если информация об имеющихся нарушениях подтвердится, данные о владельце транспортного средства передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для вынесения постановления об административном правонарушении. Все нарушения ПДД обязательно фиксируются стационарными и передвижными комплексами фиксации нарушений и заносятся в базу данных.
Это позволяет инспекторам ДПС привлекать водителей к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения. С начала года на Среднем Урале к административной ответственности привлечено почти 4,5 тыс. водителей транспортных средств с иностранными госномерами, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В случае, если информация об имеющихся нарушениях подтвердится, данные о владельце транспортного средства передаются в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для вынесения постановления об административном правонарушении. Все нарушения ПДД обязательно фиксируются стационарными и передвижными комплексами фиксации нарушений и заносятся в базу данных.
Это позволяет инспекторам ДПС привлекать водителей к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения. С начала года на Среднем Урале к административной ответственности привлечено почти 4,5 тыс. водителей транспортных средств с иностранными госномерами, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
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