Новости дня
Челябинские таможенники изъяли 288 килограммов нелегального табака для кальяна
29 ноябрь 2019 (16:21)
УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Сотрудники Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России на пропускном пункте «Бугристое» выявили и пресекли попытку ввоза нелегального табака через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В грузовике было обнаружено 288 кг табака для кальянов без российских акцизных марок.
«Согласно документам, почти 300 пачек арабского Al fakher ехали из Нур-Султана в адрес индивидуального предпринимателя из Челябинска. Стоимость товара на российском рынке составляет около 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Товар изъят и в полном объеме передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.
В грузовике было обнаружено 288 кг табака для кальянов без российских акцизных марок.
«Согласно документам, почти 300 пачек арабского Al fakher ехали из Нур-Султана в адрес индивидуального предпринимателя из Челябинска. Стоимость товара на российском рынке составляет около 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Товар изъят и в полном объеме передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Челябинские таможенники задержали гражданина Казахстана с 500 литрами нелегального алкоголя
- В Усть-Катаве обнаружили склад немаркированной алкогольной продукции на сумму около 800 тыс. рублей
- Челябинская таможня изъяла более 2 тыс. бутылок контрафактной водки
- Таможенники пресекли поставку в Екатеринбург контрафактной парфюмерии и холодного оружия
- Челябинские таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 95 тыс. пачек безакцизных сигарет