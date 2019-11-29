Новости дня

Челябинские таможенники изъяли 288 килограммов нелегального табака для кальяна

29 ноябрь 2019 (16:21)

УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Сотрудники Челябинской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России на пропускном пункте «Бугристое» выявили и пресекли попытку ввоза нелегального табака через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В грузовике было обнаружено 288 кг табака для кальянов без российских акцизных марок.

«Согласно документам, почти 300 пачек арабского Al fakher ехали из Нур-Султана в адрес индивидуального предпринимателя из Челябинска. Стоимость товара на российском рынке составляет около 300 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Товар изъят и в полном объеме передан сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Максимальная мера наказания статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: