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После спецоперации Интерпола и спецназа в Екатеринбурге за пределы России выдворят группу иностранных граждан
29 ноябрь 2019 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. На овощебазе № 4 Екатеринбурга выявлена группа нелегальных мигрантов. Совместную спецоперацию провели Интерпол, УВМ и бойцы спецназа «Гром».
Проверке сотрудников полиции из подразделения по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Интерпола и бойцов спецназа «Гром» ГУ МВД по Свердловской области подверглись овощебаза № 4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мероприятие проводилось в рамках профилактического рейда, направленного на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, овощебазу взяли с нескольких сторон в кольцо, перекрыв возможные пути отхода.
«Благодаря внезапности служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления», — сообщил Валерий Горелых.
По такой же схеме прошла операция на стройке жилого дома в Чкаловском районе, где работает много иностранных граждан. Правоохранители прошли по всем этажам многоэтажки, заглянули в вагончики, обследовали прилегающую территорию.
«Из 67 человек 12 оказались нарушителями, ради поимки которых задумывалось оперативное мероприятие. В отношении 8 из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы Российской Федерации», — отметил Валерий Горелых.
Проверке сотрудников полиции из подразделения по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Интерпола и бойцов спецназа «Гром» ГУ МВД по Свердловской области подверглись овощебаза № 4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мероприятие проводилось в рамках профилактического рейда, направленного на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, овощебазу взяли с нескольких сторон в кольцо, перекрыв возможные пути отхода.
«Благодаря внезапности служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления», — сообщил Валерий Горелых.
По такой же схеме прошла операция на стройке жилого дома в Чкаловском районе, где работает много иностранных граждан. Правоохранители прошли по всем этажам многоэтажки, заглянули в вагончики, обследовали прилегающую территорию.
«Из 67 человек 12 оказались нарушителями, ради поимки которых задумывалось оперативное мероприятие. В отношении 8 из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы Российской Федерации», — отметил Валерий Горелых.
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