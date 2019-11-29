Новости дня

После спецоперации Интерпола и спецназа в Екатеринбурге за пределы России выдворят группу иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. На овощебазе № 4 Екатеринбурга выявлена группа нелегальных мигрантов. Совместную спецоперацию провели Интерпол, УВМ и бойцы спецназа «Гром».



Проверке сотрудников полиции из подразделения по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, Интерпола и бойцов спецназа «Гром» ГУ МВД по Свердловской области подверглись овощебаза № 4 и стройплощадка в Чкаловском районе Екатеринбурга. Мероприятие проводилось в рамках профилактического рейда, направленного на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, овощебазу взяли с нескольких сторон в кольцо, перекрыв возможные пути отхода.



«Благодаря внезапности служебные автобусы были заполнены гражданами из ближнего зарубежья, которых доставили в управление по вопросам миграции для установления личности и проверки по базам данных на предмет нахождения в розыске за ранее совершенные преступления», — сообщил Валерий Горелых.



По такой же схеме прошла операция на стройке жилого дома в Чкаловском районе, где работает много иностранных граждан. Правоохранители прошли по всем этажам многоэтажки, заглянули в вагончики, обследовали прилегающую территорию.



«Из 67 человек 12 оказались нарушителями, ради поимки которых задумывалось оперативное мероприятие. В отношении 8 из них сотрудниками полиции в настоящее время готовятся документы на выдворение за пределы Российской Федерации», — отметил Валерий Горелых.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:24</span><br /><strong>После спецоперации Интерпола и спецназа в Екатеринбурге за пределы России выдворят группу иностранных граждан</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. На овощебазе № 4 Екатеринбурга выявлена группа нелегальных мигрантов. Совместную спецоперацию провели Интерпол, УВМ и бойцы спецназа «Гром». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091710-posle-specoperacii-interpola-i-specnaza-v-ekaterinburge-za-predely-rossii-vydvoryat-gruppu-inostrannyh-grazhdan.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: