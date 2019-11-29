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ММК стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019»
29 ноябрь 2019 (14:06)
УрБК, Магнитогорск, 29.11.2019. Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
«Компания удостоилась награды в номинации «Приоритет — Металлургия» за ввод в работу новой аглофабрики № 5, торжественный пуск которой состоялся 19 июля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Аглофабрика № 5, построенная с использованием наилучших доступных технологий, способна производить ежегодно 5,5 млн т агломерата с повышенным содержанием железа, что позволит обеспечить доменный цех ММК еще более высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства.
Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики № 4. В результате выбросы пыли сократились в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензопирена — в 16 раз, что обеспечило значительное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске.
По итогам 9 месяцев 2019 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) снизился в городе до уровня 7,62, что является самым низким значением индекса за всю историю наблюдений. Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, что нашло свое отражение в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России.
«Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске — результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет. ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
ММК становится лауреатом премии «Приоритет» четвертый год подряд: в 2018 году компания удостоилась награды за полимерный прокат SteelArt, производимый на Лысьвенском металлургическом заводе, в 2017 году — за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а годом ранее — за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.
Ежегодный конкурс в области импортозамещения «Приоритет» учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день «Приоритет» — первая и единственная в России награда, присуждаемая лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.
«Компания удостоилась награды в номинации «Приоритет — Металлургия» за ввод в работу новой аглофабрики № 5, торжественный пуск которой состоялся 19 июля 2019 года в присутствии президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Аглофабрика № 5, построенная с использованием наилучших доступных технологий, способна производить ежегодно 5,5 млн т агломерата с повышенным содержанием железа, что позволит обеспечить доменный цех ММК еще более высококачественным сырьем и повысить эффективность аглодоменного производства.
Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики № 4. В результате выбросы пыли сократились в два раза, диоксида серы — в четыре раза, бензопирена — в 16 раз, что обеспечило значительное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске.
По итогам 9 месяцев 2019 года комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) снизился в городе до уровня 7,62, что является самым низким значением индекса за всю историю наблюдений. Ранее в этом году Магнитогорск был исключен из списка городов с наиболее загрязненным воздухом, что нашло свое отражение в докладе Министерства природных ресурсов и экологии России.
«Улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске — результат масштабной природоохранной деятельности, которую компания системно осуществляет на протяжении многих лет. ММК уверенно приближается к достижению стратегической цели: снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы в Магнитогорске до уровня менее 5 единиц, что предусмотрено нашей стратегией, рассчитанной до 2025 года. Напомню, что значение в 5 единиц соответствует определению «Чистый город», — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.
ММК становится лауреатом премии «Приоритет» четвертый год подряд: в 2018 году компания удостоилась награды за полимерный прокат SteelArt, производимый на Лысьвенском металлургическом заводе, в 2017 году — за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а годом ранее — за разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.
Ежегодный конкурс в области импортозамещения «Приоритет» учрежден с целью выявления и поощрения лучших российских технологий, решений, товаров и услуг. На сегодняшний день «Приоритет» — первая и единственная в России награда, присуждаемая лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения.
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