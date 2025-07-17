УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:47

ММК стал лауреатом конкурса «Дело в людях»

УрБК, Магнитогорск, 17.09.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») стал лауреатом конкурса Ассоциации менеджеров «Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» в номинации «Экологическая эффективность» за проект строительства самой производительной в стране коксовой батареи № 12. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пуск КБ №12 в 2024 году позволил вывести из эксплуатации устаревшие мощности коксохимического производства, что привело к сокращению техногенного воздействия на окружающую среду до исторического минимума. Реализация проекта позволила снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. т в год, а фактическое сокращение концентрации бензапирена на границе санитарно-защитной зоны составило 40%. По формальдегиду достигнуто семикратное снижение выбросов, выбросы бензапирена сократились в девять раз.

КБ № 12 — это уникальный с точки зрения производительности и оборудования объект. Инвестиции в проект составили почти 90 млрд рублей. Производительность новой батареи — 2,5 млн т сухого кокса, что составляет половину потребности ММК в этом виде сырья. Комплекс оснащен самыми современными природоохранными сооружениями, в том числе высокотехнологичной установкой сухого тушения кокса.

«ММК придерживается системного подхода к охране окружающей среды. Ключевые инвестиционные проекты ММК последних лет направлены на обновление первого передела. Инвестиции в природоохрану за восемь лет составили 106 млрд руб. Результатом стало радикальное снижение вредных выбросов в атмосферу. В сравнении с 2017 годом, когда ММК подключился к Федеральному проекту «Чистый воздух», снижение выбросов загрязняющих веществ по результатам 2024 года составило 27,4% (около 55 тыс. т в год)», — отметил главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

Проект КБ № 12 неоднократно отмечался экспертным сообществом. В 2024 году он стал победителем конкурса «Главное событие 2024 года в металлургии России», проводимого в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо» и X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет» в номинации «Металлургия».

«Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее» — конкурс, учрежденный Ассоциацией менеджеров. Основная цель — выявление и распространение лучшего опыта и инновационных практик социально-ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и международном рынках.
