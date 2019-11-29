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У жительницы Екатеринбурга арестовали Toyota Avensis за долги по кредитам на сумму порядка 500 тыс. рублей

29 ноябрь 2019 (10:04)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. У жительницы Екатеринбурга арестовали Toyota Avensis за долги по кредитам на сумму порядка 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.

«Жительница Екатеринбурга задолжала по двум кредитам в одном банке порядка полумиллиона рублей. Задолженность погашать не стала даже после того, как решение суда вступило в законную силу и исполнительный документ был передан на принудительное исполнение в Ленинский районный отдел судебных приставов Екатеринбурга. После истечения срока, данного должнику для добровольного исполнения решения суда, женщина к оплате долга не приступила и никаких веских причин о причинах уклонения от оплаты долга не озвучила. В связи с чем судебным приставом-исполнителем ее автомобиль был арестован, эвакуирован и передан под ответственное хранение», — говорится в сообщении.

Автомобиль будет предложен взыскателю — кредитной организации — или продан путем проведения публичных торгов.

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