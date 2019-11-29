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Профсоюз Группы ММК с начала года направил на оздоровление детей заводчан более 14 млн рублей
29 ноябрь 2019 (09:23)
УрБК, Магнитогорск, 29.11.2019. Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) направила на оздоровление детей заводчан в загородных оздоровительных центрах более 14 млн руб. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.
За последние два года общее число выделяемых средств на компенсацию части стоимости путевки в загородные лагеря выросло на 3 млн руб.
«Принятая в начале текущего года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3 тыс. 675 руб. По итогам летней кампании 2019 года 3 тыс. 855 членов профсоюза воспользовались своим правом получения компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные центры «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК», — говорится в сообщении.
За последние два года общее число выделяемых средств на компенсацию части стоимости путевки в загородные лагеря выросло на 3 млн руб.
«Принятая в начале текущего года профсоюзным комитетом программа касается тех работников, чьи дети отправляются в период летних каникул в загородные оздоровительно-образовательные комплексы. Размер компенсации, которую получают члены профсоюза, составляет 3 тыс. 675 руб. По итогам летней кампании 2019 года 3 тыс. 855 членов профсоюза воспользовались своим правом получения компенсации стоимости путевки в детские оздоровительные центры «Горное ущелье» и «Уральские зори», входящие в состав детского оздоровительно-образовательного комплекса ММК», — говорится в сообщении.
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