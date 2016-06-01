Загородные оздоровительные лагеря ММК за лето планируют принять почти 9 тыс. детей

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2016. Все городские и загородные лагеря Екатеринбурга с дневным пребыванием детей уже прошли ...08.09.2015 Более 110 тыс. детей из Екатеринбурга прошли через оздоровительную кампанию
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. В рамках летней оздоровительной кампании в специализированных учреждениях отдохнуло ...27.05.2014 Расходы бюджета Свердловской области на оздоровление детей в летний период 2014 года увеличены на 20%
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2014. Правительство Свердловской области увеличило на 20% финансирование на оздоровление ...24.04.2014 Администрация Екатеринбурга в 2014 году организует четыре полноценные смены для отдыха детей в оздоровительных лагерях
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2014. Администрация Екатеринбурга летом 2014 года планирует организовать четыре полноценные ...22.07.2013 Около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и загородных лагерях
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2013. За первую и вторую смены около 80 тыс. детей Екатеринбурга отдохнуло в городских и ...