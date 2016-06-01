Загородные оздоровительные лагеря ММК за лето планируют принять почти 9 тыс. детей

УрБК, Магнитогорск, 11.06.2024. В загородных оздоровительных лагерях ПАО «ММК» этим летом смогут отдохнуть 8 тыс. 750 детей, из них более 5,6 тыс. — дети сотрудников комбината. Также лагеря готовы принять детей со всей России, сообщает пресс-служба металлургического предприятия.



В лагерях «Горное ущелье» и «Уральские зори» запланировано пять смен продолжительностью от 15 до 21 дня. Также пять заездов по 12 дней каждый пройдет в спортивно-туристическом лагере «Скиф».



Для подготовки детских центров к летнему сезону было выделено целевое финансирование ПАО «ММК», которое направлено на проведение ремонтов и закупку товаров с учетом потребности оздоровительных центров.



Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей. Все базы отдыха прошли подготовку к сезону, проведена обработка от клещей, каждый лагерь опахан противопожарной минерализованной полосой. На территории филиалов имеется поливочная машина, а также оборудован пункт сосредоточения сил в случае обнаружения возгорания. Во всех корпусах установлена современная автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт пожарной охраны.



Кроме того, к летнему сезону было обновлено игровое оборудование и реконструирована территория лагерей. Так, в «Горном ущелье» за счет гранта министерства просвещения России «Доступная среда» проведено благоустройство территории и закуплено оборудование для проведения занятий в рамках инклюзивных смен, подготовлен новый интерактивный центр с аттракционами виртуальной реальности, интерактивным тиром и интерактивной песочницей. Кроме того, в «Горном ущелье» и «Уральских зорях» появились летние кинотеатры под открытым небом и аттракционы «Аква-футбол».