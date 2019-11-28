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Программы льготного автокредитования в РФ продлили на 2020 год
28 ноябрь 2019 (13:59)
УрБК, Москва, 28.11.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства № 1507 о продлении на новый 2020 год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также компенсаций банкам выпадающих доходов от реализации данных программ в предыдущие годы.
Согласно опубликованному документу, кредитно-финансовым организациям будут возмещены недополученные доходы в рамках предоставления скидок по выданным в 2015-2017 годы кредитам на покупку автомобилей, а также возмещены затраты на уплату первоначального взноса по автокредитам, выданным в 2018-2020 годы, в размере 10% от стоимости транспортного средства (25% — для приобретения автомобиля на Дальнем Востоке).
Как уточняет «Интерфакс», благодаря предоставленным субсидиям в 2019 году были проданы 30,9 тыс. автомобилей, приобретенных в рамках льготных автокредитов в текущем году.
Документ закрепил правило квалификационного отбора для банков, участвующих в программе льготного автокредитования: со следующего года договоры о предоставлении субсидии по кредитам, выданным в 2020 году, будут заключаться по результатам квалификационного отбора.
Напомним, что программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. В рамках данных программ автокредитование осуществляется на льготных условиях, при этом выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. В 2019 году на финансирование программ господдержки спроса на автомобили было заложено 3 млрд руб. Действует программа льготного автолизинга, в рамках которой предоставляется скидка по авансовому платежу.
При этом со следующего года договоры о предоставлении банкам субсидии по кредитам, выданным в 2020 году, будут заключаться по результатам квалификационного отбора. Для участия в отборе кредитная организация должна с 1 до 10 декабря текущего года представить в Минпромторг заявление с указанием планового размера субсидии, общей плановой стоимости автомобилей, реализованных в кредит в 2020 году, и плановый показатель результативности использования субсидии.
В свою очередь, Минпромторг на основании представленных расчетов подготовит реестр банков-получателей субсидий с 1 по 15 декабря 2019 года и разместит его в государственной информационной системе промышленности в интернете.
Согласно опубликованному документу, кредитно-финансовым организациям будут возмещены недополученные доходы в рамках предоставления скидок по выданным в 2015-2017 годы кредитам на покупку автомобилей, а также возмещены затраты на уплату первоначального взноса по автокредитам, выданным в 2018-2020 годы, в размере 10% от стоимости транспортного средства (25% — для приобретения автомобиля на Дальнем Востоке).
Как уточняет «Интерфакс», благодаря предоставленным субсидиям в 2019 году были проданы 30,9 тыс. автомобилей, приобретенных в рамках льготных автокредитов в текущем году.
Документ закрепил правило квалификационного отбора для банков, участвующих в программе льготного автокредитования: со следующего года договоры о предоставлении субсидии по кредитам, выданным в 2020 году, будут заключаться по результатам квалификационного отбора.
Напомним, что программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют в России с 2015 года. В рамках данных программ автокредитование осуществляется на льготных условиях, при этом выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. В 2019 году на финансирование программ господдержки спроса на автомобили было заложено 3 млрд руб. Действует программа льготного автолизинга, в рамках которой предоставляется скидка по авансовому платежу.
При этом со следующего года договоры о предоставлении банкам субсидии по кредитам, выданным в 2020 году, будут заключаться по результатам квалификационного отбора. Для участия в отборе кредитная организация должна с 1 до 10 декабря текущего года представить в Минпромторг заявление с указанием планового размера субсидии, общей плановой стоимости автомобилей, реализованных в кредит в 2020 году, и плановый показатель результативности использования субсидии.
В свою очередь, Минпромторг на основании представленных расчетов подготовит реестр банков-получателей субсидий с 1 по 15 декабря 2019 года и разместит его в государственной информационной системе промышленности в интернете.
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