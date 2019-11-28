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Три угольные шахты ЕВРАЗа досрочно выполнили годовой план добычи угля

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Три шахты Распадской угодной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) досрочно выполнили годовой план добычи угля. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия.



«Вслед за шахтой Алардинская досрочно выполнили годовой план еще два предприятия Распадской угодной компании», — говорится в сообщении.



Вторым стал коллектив шахты Ерунаковская-VIII. В начале года шахтеры столкнулись с горно-геологическими нарушениями, однако сумели справиться с трудностями и досрочно выполнили бюджетный план, преодолев планку в 2,5 млн т угля.



«Перед шахтой сегодня стоит серьезная задача — уже в декабре запустить новую лаву 48-7. На данный момент в ней смонтирован комплекс Glinik 1328, очистной комбайн и перегружатель», — рассказал директор шахты Ерунаковская-VIII Андрей Келлер.



По расчетам горняков современное оборудование позволит шахте выйти на проектную мощность и выдать на-гора в следующем году 3 млн т угля марки Ж.



Шахта Усковская — третье предприятие Распадской угодной компании, выполнившее план досрочно. 2,6 млн т угля добыты из лав 50-20 и 50-22.



«Начиная с 2021-го года мы ставим перед собой задачу увеличить план по добыче угля до 3,5 млн т. Чтобы достичь целей, мы приобрели новое проходческое оборудование для выполнения работ по проведению горных выработок. Готовим новый очистной фронт», — сказал директор шахты Усковская Алексей Волков.



В ближайшее время на шахту поступят современный очистной комплекс, лавный привод, перегружатель и комбайн. Оборудование будет работать в новой лаве 48-08.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:54</span><br /><strong>Три угольные шахты ЕВРАЗа досрочно выполнили годовой план добычи угля</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Три шахты Распадской угодной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) досрочно выполнили годовой план добычи угля. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью предприятия. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091667-tri-ugolnye-shahty-evraza-dosrochno-vypolnili-godovoy-plan-dobychi-uglya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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