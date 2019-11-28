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«Уральские авиалинии» открывают новый рейс Екатеринбург — Сиань

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает рейс из Екатеринбурга в китайский город Сиань (провинция Шэньси). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты по новому маршруту начнутся с 16 декабря 2019 года. Рейс будет выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам на новых лайнерах Airbus A320neo.



Минимальная стоимость авиабилетов на рейс U6-763 Екатеринбург — Сиань составит от 15 тыс. 900 руб. в одну сторону и от 30 тыс. 530 руб. туда/обратно по тарифу «Промо», включая багаж до 10 кг и все сборы. Рейс U6-764 Сиань — Екатеринбург — от 16 тыс. 800 руб. в одну сторону и от 30 тыс. 530 руб. — туда/обратно по тарифу «Промо», включая багаж до 10 кг и все сборы.



«Сиань — один из древнейших городов мира, бывший ранее столицей десятков китайских государств и служивший отправной точкой Великого Шелкового пути. Сейчас это крупный промышленный, образовательный и культурный центр КНР, который привлекает множество туристов», — говорится в сообщении.



Купить авиабилеты можно на сайте www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

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