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Банк России прогнозирует к концу 2019 года инфляцию на уровне 3,2-3,7%.
21 ноябрь 2019 (16:10)
УрБК, Москва, 21.11.2019. По итогам 2019 года инфляция в России будет на уровне 3,2-3,7%. Об этом накануне заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в результате превентивных действий ЦБ всплеск инфляции оказался относительно небольшим — до 5,3%, затем она постепенно приблизилась к целевому значению в 4% и к концу 2019 года будет уже на уровне 3,2-3,7%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджетных расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки», — пояснила в комментарии Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Напомним, что в текущем году Банк России снижал ключевую ставку уже четыре раза, на сегодняшний день она находится на уровне 6,5%.
«Год назад мы проходили фазу борьбы с возросшими рисками ускорения инфляции — в течение года росли цены на бензин, было неспокойно на внешних финансовых рынках, и мы также ожидали повышение цен вслед за изменением НДС в начале 2019 года. Тогда мы дважды повысили ставку, чтобы обеспечить быстрое возвращение инфляции к цели, всего мы повысили ставку на 0,5%. Но с тех пор мы снизили ее на 1,25%», — отметила глава Центробанка РФ.
Ранее УрБК сообщал о том, что Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком РФ в течение 2020 года. «Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.
По ее словам, в результате превентивных действий ЦБ всплеск инфляции оказался относительно небольшим — до 5,3%, затем она постепенно приблизилась к целевому значению в 4% и к концу 2019 года будет уже на уровне 3,2-3,7%.
«Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки бюджетных расходов. Мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наше решение по ставке, и если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки», — пояснила в комментарии Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
Напомним, что в текущем году Банк России снижал ключевую ставку уже четыре раза, на сегодняшний день она находится на уровне 6,5%.
«Год назад мы проходили фазу борьбы с возросшими рисками ускорения инфляции — в течение года росли цены на бензин, было неспокойно на внешних финансовых рынках, и мы также ожидали повышение цен вслед за изменением НДС в начале 2019 года. Тогда мы дважды повысили ставку, чтобы обеспечить быстрое возвращение инфляции к цели, всего мы повысили ставку на 0,5%. Но с тех пор мы снизили ее на 1,25%», — отметила глава Центробанка РФ.
Ранее УрБК сообщал о том, что Международный валютный фонд (МВФ) считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком РФ в течение 2020 года. «Значительное снижение ключевой ставки, предпринятое Банком России с июня 2019 года, стало адекватной реакцией на ослабление инфляционного давления. Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя», — убеждены в МВФ.
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