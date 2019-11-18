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Компания, захватившая землю станции метро «Бажовская», хочет построить там 18-этажный дом









Как следует из презентации (есть в распоряжении УрБК — прим. ред.), теперь на земельном участке над станцией метро «Бажовская» планируется построить 18-этажный жилой дом почти на 200 квартир. Из описания к проекту следует, что площадь подземных помещений над высотными жилыми зданиями составит около 11 тыс. кв. м. Как подобное строительство скажется на подземной инфраструктуре практически готовой станции и метрополитена в целом, неизвестно.



Отметим, что завтра, 19 ноября, Семнадцатый апелляционный суд в Перми



Также в администрации Екатеринбурга полагают, что строительство здания автоцентра на участке было незаконным, а само это здание угрожает инфраструктуре здания, так как было спроектировано самовольно — без санкции властей и проектировщика метрополитена. Судебный спор с «Промавтосервисом» идет в Арбитражном суде Свердловской области, УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут быть построены 18-этажные жилые дома. Возможно, именно организация этой стройки является истинной целью ООО «Промавтосервис», которая стала собственником земельного участка на месте станции городского метрополитена. Сейчас там организована парковка, построено здание автосервиса.Как следует из презентации (есть в распоряжении УрБК — прим. ред.), теперь на земельном участке над станцией метро «Бажовская» планируется построить 18-этажный жилой дом почти на 200 квартир. Из описания к проекту следует, что площадь подземных помещений над высотными жилыми зданиями составит около 11 тыс. кв. м. Как подобное строительство скажется на подземной инфраструктуре практически готовой станции и метрополитена в целом, неизвестно.Отметим, что завтра, 19 ноября, Семнадцатый апелляционный суд в Перми рассмотрит апелляционную жалобу главы Екатеринбурга Александра Высокинского на решение суда Свердловской области. В декабре 2018 года эта инстанция вынесла решение, согласно которому земельный участок станции «Бажовская» был продан ООО «Промавтосервис» ниже рыночной цены. В администрации Екатеринбурга полагают, что тем самым был нанесен ущерб городскому бюджету, а также это поставило под угрозу планы по строительству второй линии метро.Также в администрации Екатеринбурга полагают, что строительство здания автоцентра на участке было незаконным, а само это здание угрожает инфраструктуре здания, так как было спроектировано самовольно — без санкции властей и проектировщика метрополитена. Судебный спор с «Промавтосервисом» идет в Арбитражном суде Свердловской области, следующее заседание по делу назначено на 2 декабря этого года.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:15</span><br /><strong>Компания, захватившая землю станции метро «Бажовская», хочет построить там 18-этажный дом</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. Над станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут быть построены 18-этажные жилые дома. Возможно, именно организация этой стройки является истинной целью ООО «Промавтосервис», которая стала собственником земельного участка на месте станции городского метрополитена. Сейчас там организована парковка, построено здание автосервиса. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091401-kompaniya-zahvativshaya-zemlyu-stancii-metro-bazhovskaya-hochet-postroit-tam-18-etazhnyy-dom.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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