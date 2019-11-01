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Cуд поддержал администрацию Екатеринбурга по иску в деле о станции метро «Бажовская»
1 ноябрь 2019 (16:55)
Сегодня, 1 ноября 2019 года, Арбитражный суд Свердловской области поддержал ходатайство администрации Екатеринбурга по иску к компании ООО «Промстройсервис». Предметом спора является возвращение в собственность города земельного участка, который предназначен для станции метро «Бажовская».
В ходе заседания стороны заявили несколько ходатайств. Два из них — ключевые, четко отражающие позиции противоположных сторон. Ответчик, ООО «Промавтосервис», требовал предоставить документацию, которая касается станции метро «Бажовская» и самой линии метрополитена. При этом речь идет о документах секретного характера, так как метрополитен является режимным объектом, на котором запрещена фото- и видеосъемка, говорят представители администрации. Также ООО «Промавтосервис» интересует подробная проектная документация о подземных тоннелях, их габаритах и остальные геологические и технические нюансы.
Представители ООО «Промавтосервис» уверены, что строительство в этой зоне не окажет влияния на метро и, соответственно, решение об этом было выдано на законных основаниях.
Представители же администрации Екатеринбурга попросили суд истребовать кадастровое дело, чтобы понять, каким образом у территории, где должны были строить метро, было изменено назначение. Дело в том, что санкции на такие изменения горадминистрация не давала, и поэтому не известно, кто принял такое решение.
«Мы затребуем кадастровое дело, чтобы установить, на каком основании вносились изменения в вид разрешённого использования», — пояснили представители мэрии.
В итоге суд отклонил ходатайство ООО «Промавтосервис» и поддержал просьбу администрации Екатеринбурга.
Следующее заседание по делу назначено на 2 декабря 2019 года.
Напомним, прошлое судебное заседание состоялось 3 октября. Тогда суд принял ходатайство представителей горадминистрации о приостановке процесса до 1 ноября. Причиной стала апелляционная жалоба главы Екатеринбурга Александра Высокинского на решение арбитражного суда, которое было вынесено в декабре 2018 года по иску ООО «Промавтосервис» к администрации Екатеринбурга. Его решением городские власти обязали продать компании земельный участок «Бажовской» по заниженной цене.
На его основании действующие власти города были вынуждены заключить с компанией договор купли-продажи земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова площадью порядка 7 тыс. кв. м. по цене 12 млн руб. При том, что его кадастровая стоимость на тот момент, по словам юристов горадминистрации, составляла 100 млн руб.
После этого «Промавтосервис» решил застроить территорию на пересечении Большакова — Белинского многоэтажками, несмотря на уже готовую подземную инфраструктуру будущей узловой станции второй линии метрополитена.
Добавим, что ходатайство администрации Екатеринбурга о приостановке процесса поддержали представители прокуратуры и «Екатеринбургского метрополитена». Против него выступили юристы «Промавтосервиса» и представители министерства строительства Свердловской области. Именно Минстрой в свое время выдал ООО «Промстройсервис» разрешение на строительство здания автосервиса на участке для станции «Бажовская». Это привело к застройке участка и нынешнему судебному процессу.
В результате суд удовлетворил ходатайство горадминистрации до вынесения Семнадцатым апелляционным арбитражным судом решения по жалобе Александра Высокинского. Ее рассмотрение назначено на 19 ноября.
В ходе заседания стороны заявили несколько ходатайств. Два из них — ключевые, четко отражающие позиции противоположных сторон. Ответчик, ООО «Промавтосервис», требовал предоставить документацию, которая касается станции метро «Бажовская» и самой линии метрополитена. При этом речь идет о документах секретного характера, так как метрополитен является режимным объектом, на котором запрещена фото- и видеосъемка, говорят представители администрации. Также ООО «Промавтосервис» интересует подробная проектная документация о подземных тоннелях, их габаритах и остальные геологические и технические нюансы.
Представители ООО «Промавтосервис» уверены, что строительство в этой зоне не окажет влияния на метро и, соответственно, решение об этом было выдано на законных основаниях.
Представители же администрации Екатеринбурга попросили суд истребовать кадастровое дело, чтобы понять, каким образом у территории, где должны были строить метро, было изменено назначение. Дело в том, что санкции на такие изменения горадминистрация не давала, и поэтому не известно, кто принял такое решение.
«Мы затребуем кадастровое дело, чтобы установить, на каком основании вносились изменения в вид разрешённого использования», — пояснили представители мэрии.
В итоге суд отклонил ходатайство ООО «Промавтосервис» и поддержал просьбу администрации Екатеринбурга.
Следующее заседание по делу назначено на 2 декабря 2019 года.
Напомним, прошлое судебное заседание состоялось 3 октября. Тогда суд принял ходатайство представителей горадминистрации о приостановке процесса до 1 ноября. Причиной стала апелляционная жалоба главы Екатеринбурга Александра Высокинского на решение арбитражного суда, которое было вынесено в декабре 2018 года по иску ООО «Промавтосервис» к администрации Екатеринбурга. Его решением городские власти обязали продать компании земельный участок «Бажовской» по заниженной цене.
На его основании действующие власти города были вынуждены заключить с компанией договор купли-продажи земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова площадью порядка 7 тыс. кв. м. по цене 12 млн руб. При том, что его кадастровая стоимость на тот момент, по словам юристов горадминистрации, составляла 100 млн руб.
После этого «Промавтосервис» решил застроить территорию на пересечении Большакова — Белинского многоэтажками, несмотря на уже готовую подземную инфраструктуру будущей узловой станции второй линии метрополитена.
Добавим, что ходатайство администрации Екатеринбурга о приостановке процесса поддержали представители прокуратуры и «Екатеринбургского метрополитена». Против него выступили юристы «Промавтосервиса» и представители министерства строительства Свердловской области. Именно Минстрой в свое время выдал ООО «Промстройсервис» разрешение на строительство здания автосервиса на участке для станции «Бажовская». Это привело к застройке участка и нынешнему судебному процессу.
В результате суд удовлетворил ходатайство горадминистрации до вынесения Семнадцатым апелляционным арбитражным судом решения по жалобе Александра Высокинского. Ее рассмотрение назначено на 19 ноября.
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