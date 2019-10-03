Борьба за «Бажовскую»: новый поворот

В судебном процессе о возвращении администрацией Екатеринбурга земельного участка, предназначенного для строительства станции «Бажовская», наметился неожиданный поворот. Как выяснилось на сегодняшнем заседании по иску против ООО «Промавтосервис», глава города Александр Высокинский подал апелляцию на декабрьское решение суда о принуждении муниципалитета к сделке купли-продажи земельного участка на улице 8 Марта — Большакова. В результате суд удовлетворил ходатайство горадминистрации о приостановке процесса до вынесения Семнадцатым апелляционным арбитражным судом решения по жалобе Александра Высокинского.На сегодняшнем заседании по иску администрации Екатеринбурга к ООО «Промавтосервис» кроме представителей истца и ответчика присутствовали представители прокуратуры, областного министерства строительства и «Екатеринбургского метрополитена». После того, как юристы «Промавтосервиса» запретили журналистам снимать их на фото и видео (в противном случае они будут судиться со СМИ, — прим. ред.), начальник юридического отдела главархитектуры города Евгения Рожок заявила суду ходатайство о приостановке процесса.Поводом стала апелляционная жалоба главы Екатеринбурга Александра Высокинского на решение арбитражного суда, которое было вынесено в декабре 2018 года по иску ООО «Промавтосервис» к администрации Екатеринбурга. На его основании действующие власти города были вынуждены заключить с компанией договор купли-продажи земельного участка на перекрестке улиц 8 Марта — Большакова площадью порядка 7 тыс. кв. м. по цене 12 млн руб. При том, что его кадастровая стоимость на тот момент, по словам юристов горадминистрации, составляла 100 млн руб.Несмотря на то, что юридические сроки оспаривания этого решения вышли, Семнадцатый апелляционный арбитражный суд Пермского края пошел навстречу Александру Высокинскому. Очевидно, там учли, что земля на пересечении улиц 8 Марта — Большакова в Екатеринбурге предназначалась для строительства станции метро «Бажовская». Несмотря на то, что для нее уже подводилась подземная инфраструктура, ОАО «Промавтосервис» сначала установило на площадке самовольную постройку, а затем добилось решения о выкупе территории всего за 12 млн руб. Рассмотрение заявления по апелляционной жалобе главы Екатеринбурга назначено на 19 ноября.«С учетом этого полагаем, что рассмотрение данного дела невозможно без решения Семнадцатого арбитражного суда. На этом основании просим приостановить производство по делу», — ходатайствовала Евгения Рожок.Это ходатайство поддержали представители прокуратуры и «Екатеринбургского метрополитена». Против него выступили юристы «Промавтосервиса» и представители министерства строительства Свердловской области, которое в свое время выдало арендаторам участка разрешение на строительство здания автосервиса.С учетом этих мнений суд решил, что заседание по делу подлежит переносу. Следующая встреча сторон в рамках процесса состоится 1 ноября в 14.00.По итогам заседания представители ООО «Промавтосервис» от комментариев для СМИ отказались.В свою очередь, Евгения Рожок пояснила журналистам, чем важна для Екатеринбурга и метрополитена апелляция Александра Высокинского.«Мы оспариваем договор купли-продажи участка и постройку объекта. Он подлежит сносу, так как участок нужен для строительства третьей линии метрополитена. Подземные подготовительные мероприятия уже проводились. «Промавтосервис» же не эксплуатирует этот объект и цели, видимо, такой у него не было изначально», — заявила представитель горадминистрации.По словам Евгении Рожок, далее ООО «Промавтосервис» обратилось к администрации Екатеринбурга, ОАО «Уралгипротранс» (проектировщик метро, — прим. ред.) и ЕМУП «Метрополитен» за получением градостроительного плана. По ее словам, этот документ понадобился компании для строительства на этом земельном участке двух жилых многоэтажных домов.«Очевидно, что этот участок им был нужен для строительства жилья, хотя эти вопросы решаются по итогам земельных торгов. Администрация города не допустит тут строительства. Мы считаем, что это злоупотребление правом», — заявила представитель горадминистрации.Если апелляционная жалоба Александра Высокинского будет удовлетворена, то договор купли-продажи отменят, говорят в юридическом отделе главархитектуры администрации Екатеринбурга.«Если нет, в процессе мы будем доказывать, что договор был заключен незаконно. Также застройщик выкупил участок за 12 млн руб., хотя его кадастровая стоимость составляет 100 млн руб. Таким образом, бюджету города был причинен ущерб в результате незаконных действий «Промавтосервиса». Если мы не сможем обязать снести постройку, бюджету снова будет нанесен ущерб», — указала Евгения Рожок.В противном случае есть риск, что муниципалитету придется выкупать участок на 8 Марта — Большакова и построенный на нем объект по рыночной стоимости. Что также причинит ущерб бюджету.Отвечая на вопрос, почему суд перенесен на 1 ноября, тогда как апелляцию рассмотрят только 19 ноября, Евгения Рожок указала, что суд должен рассмотреть все документы и решить, стоит ли откладывать рассмотрение иска горадминистрации к «Промавтосервису» до решения апелляционного суда.Вариантом решения проблемы власти Екатеринбурга считают перевод данного земельного участка и прилегающей территории в категорию ТОП-2, которая предназначена для строительства метрополитена.«Мы сейчас имеем дело с тем, что есть. Со стороны администрации никаких упущений не было — это арендатор нарушил условия аренды. Сейчас мы решаем вопрос насчет обращения в СК России. Возможно, будет проведена доследственная проверка», — заключили в администрации Екатеринбурга.УрБК будет следить за развитием событий.