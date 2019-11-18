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Банк «НЕЙВА»: Поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода
18 ноябрь 2019 (11:25)
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2019. На предстоящей неделе валютные пары доллар/рубль и евро/рубль консолидируются на ранее достигнутых уровнях в условиях ежемесячных налоговых выплат компаний.
«В ближайшее время рынки будут находиться в узком коридоре, поскольку идет ожидание подробностей и сроков заключения торгового соглашения между США и КНР. Поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода с 15-25 ноября 2019 года», — сообщил УрБК начальник отдела операций на фондовом рынке банка «НЕЙВА» Дмитрий Глебов.
В результате на ближайшей неделе пара доллар/рубль, по мнению эксперта, будет торговаться на уровне 63,8-64,3 руб. за долл. США, а пара евро/рубль — 70,11-70,61 руб. за евро.
При этом основная валютная пара евро/доллар консолидируется на отметках 1,099-1,104 долл. за евро. Как отмечают финансовые аналитики, именно тяга к риску удерживает пару евро/доллар на уровне 1,1028 долл. за евро.
«Рост рисковых активов вызван оптимизмом — новостями о переговорах между США и КНР. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что сделка близка к завершению», — подчеркивают эксперты.
«В ближайшее время рынки будут находиться в узком коридоре, поскольку идет ожидание подробностей и сроков заключения торгового соглашения между США и КНР. Поддержку рублю будет оказывать фактор налогового периода с 15-25 ноября 2019 года», — сообщил УрБК начальник отдела операций на фондовом рынке банка «НЕЙВА» Дмитрий Глебов.
В результате на ближайшей неделе пара доллар/рубль, по мнению эксперта, будет торговаться на уровне 63,8-64,3 руб. за долл. США, а пара евро/рубль — 70,11-70,61 руб. за евро.
При этом основная валютная пара евро/доллар консолидируется на отметках 1,099-1,104 долл. за евро. Как отмечают финансовые аналитики, именно тяга к риску удерживает пару евро/доллар на уровне 1,1028 долл. за евро.
«Рост рисковых активов вызван оптимизмом — новостями о переговорах между США и КНР. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что сделка близка к завершению», — подчеркивают эксперты.
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