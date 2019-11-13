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Процентный передел
13 ноябрь 2019 (16:47)
В условиях снижения инфляции, которая в конце этого года, скорее всего, приблизится к уровню 3-3,2% при таргете ЦБ в 4%, Банк России продолжит снижать ключевую ставку. По мнению экспертов, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, и, как следствие, снижение ставок по банковским депозитам будут способствовать перераспределению размещаемых денежных средств со стороны физлиц. В том числе это приведет к перетоку вкладчиков из крупных федеральных банков в региональные.
Курс на снижение
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом она подчеркнула, что Центробанк не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже.
«Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и, конечно, решения по бюджетной политике», — уточнила Эльвира Набиуллина.
Напомним, что ранее, в октябре 2019 года, Банк России понизил ключевую ставку сразу на 0,5% — до уровня 6,5% годовых. Таким образом, с начала года снижение ключевой ставки ЦБ уже составило 1,25%.
«Ранее ЦБ уже заявлял о возможности еще одного снижения ключевой ставки в текущем году, но верится в очередное снижение с трудом. За год оно и без того было достаточным. Возможно, в первом полугодии следующего года мы увидим очередное снижение в пределах 0,25-0,5%», — убежден председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
По мнению авторов бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Центробанка РФ, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России опустится до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов, в основном временного характера, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки НДС из базы расчета. Эксперты считают, что инфляционное давление уменьшилось и опустилось ниже уровня, соответствующего годовой инфляции в 4%, создав пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.
«За год Центробанк РФ уже четыре раза снизил ключевую ставку, она достигла рекордно низкого значения в 6,5%. При этом вполне возможно, что до конца года регулятор еще снизит ключевую на 50 базисных пунктов. Это связано, во-первых, с рекордными темпами снижения инфляции, а, во-вторых, с соблюдением указов президента России по повышению доступности жилья. Ключевая ставка и банковские ставки по кредитам находятся в прямой корреляции: чем ниже ключевая, тем дешевле ипотека», — пояснил УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
Ставки сделаны
Вслед за снижением ключевой ставки закономерно падают процентные ставки по вкладам и кредитам, которые активно предлагают кредитно-финансовые организации.
Как отметил старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин, ставки по банковским депозитам идут в ногу с ключевой ставкой Банка России и даже снижаются опережающими темпами.
«Так, с марта этого года максимальная ставка по депозитам снизилась на 1,36%, а ключевая ставка ЦБ — на 1,25%. Скорее всего, до конца 2019 года ставки по депозитам останутся на текущих уровнях, так как я не верю в снижение ключевой ставки на следующем заседании Центробанка 13 декабря», — уточнил аналитик Максим Ковязин.
По мнению эксперта, на конец 2019 года инфляция в России составит примерно 3,2% при таргете ЦБ 4%.
«Если недельные данные по инфляции не будут ниже прогнозов, скорее всего, ключевая ставка останется на текущем уровне до конца года. Снижение ключевой ставки стоит ожидать в I квартале 2020 года, соответственно, и обновление минимумов по депозитам тоже можно ожидать не раньше конца I квартала 2020 года. Какого-то массового оттока с депозитов не будет, будет перераспределение вкладчиков из банков топ-10 в топ-100, поскольку ставки по депозитам в менее крупных банках выше. Безусловно, часть вкладчиков придет на фондовый рынок, который может дать доходность куда выше, чем банковский депозит. Мы оцениваем долю таких вкладчиков в 5-7%», — уверены аналитики «БКС Брокер».
Представители банков отмечают, что именно ключевая ставка сейчас оказывает наибольшее влияние на доходность вкладов физических лиц.
«Еще один фактор, который в настоящее время играет менее значимую роль, — собственные потребности банков в привлечении дополнительной ликвидности. С учетом того, что в конце октября регулятор снизил ключевую ставку на 0,5% и, возможно, дополнительно снизит ее в декабре, к концу года мы можем увидеть снижение ставок по вкладам российских банков в пределах 0,5-0,7%. Ставки в I полугодии 2020 года будут полностью зависеть от экономической ситуации в России. Скорее всего, снижение ставок продолжится», — подчеркнула руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.
При этом часть экспертов не ожидает резкого понижения доходности по банковским вкладам, особенно в условиях приближающихся новогодних праздников.
«Эластичность ставок привлечения к размеру ключевой ставки будет снижаться по мере сокращения уровня реальных процентных ставок в экономике. Поэтому уровень ставок по вкладам физлиц будет снижаться гораздо медленнее и в меньших масштабах по сравнению с динамикой бенчмарка. Судя по недавним заявлениям представителей Центробанка, снижение размера ключевой ставки в декабре под вопросом. Это может обусловить сохранение текущего уровня процентных ставок по вкладам. Кроме того, к концу года банки запускают сезонные предложения по вкладам, поэтому существенного снижения ставок до конца года может не произойти», — убежден начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.
С ним соглашаются и уральские банкиры, которые указывают на взаимосвязь между инфляционными ожиданиями и ключевой ставкой.
«До конца нынешнего года ставки по вкладам для физических лиц, вполне вероятно, продержатся на текущем уровне. При этом общий тренд на снижение сохраняется, но до конца года оно компенсируется традиционной новогодней активностью участников рынка, а в I полугодии 2020 года ставки могут снизиться еще примерно на 0,5%. Банки в данном вопросе соблюдают осторожность, поскольку инфляционные ожидания потребителей выше ключевой ставки ЦБ (они лежат в области 8%+), и никому не хочется получить оттоки по вкладам при резком снижении», — уточнил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
Поиск новых доходных решений
В условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ банковские вкладчики вынуждены искать альтернативные и более выгодные финансовые инструменты. К ним относятся размещения на фондовом рынке, покупка ПИФов и долговых бумаг, открытие валютных и обезличенных металлических счетов, а также другие инвестиционные решения.
«Снижение процентных ставок заставляет население искать более доходные направления для инвестиций. Толерантные к уровню риска инвесторы действительно могут попробовать себя на рынке акций, например, в рамках дивидендных стратегий. Отпугивающим фактором в этом случае может стать факт нахождения российских фондовых индексов на исторических максимумах. Покупать акции по рекордной на текущий момент цене может быть рисковым занятием, а потенциальные курсовые убытки могут оказаться значительно выше дивидендных доходностей. Часть капитала пойдет и на рынок облигаций, доходности которого примерно на 1-1,5% выше, чем у вкладов при сопоставимом уровне риска. Хотя говорить о массовом перетоке частного капитала на рынок ценных бумаг нельзя, доля таких инвестиций в общем объеме увеличивается каждый год, но относительно невысокими темпами», — пояснил начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.
Напомним, что недавно ИАА «УралБизнесКонсалтинг» проанализировало годовую доходность двух популярных финансовых инструментов — банковского вклада и жилой недвижимости, и выяснило, что за год стоимость квартир, например, в уральской столице, выросла на 4%. При этом сдача жилья в аренду позволяет инвесторам заработать дополнительно еще 4-6% в год. Таким образом, общая доходность данного финансового инструмента за год составила около 8-10%. В некоторых частных банках годом ранее можно было разместить деньги под 7,5-8% годовых. Отметим, что эти цифры значительно выше показателя годовой инфляции в Свердловской области за сентябрь 2019 года (4,8%).
«Тренд перетока депозитов на фондовый рынок уже имеет место быть. Так, аналитики прогнозируют рост числа торгующих на фондовом рынке россиян до 3,5 млн человек в 2019 году. Однако фондовый рынок как инвестиционный инструмент все еще не способен составить серьезную конкуренцию банковским вкладам. Объемы денежных средств населения, размещенных во вкладах и на фондовом рынке, несопоставимы — во вкладах больше на несколько порядков. Доверие и понимание населением фондового рынка только начинает формироваться. Поэтому какого-то резкого перетока ждать не стоит. Спорным выглядит и утверждение о том, что на фондовом рынке доходность значительно выше. Высокой может быть доходность от прошлых сделок в случае фиксации прибыли сейчас. О размере доходности от сегодняшних вложений, которая появится в будущем, говорить еще рано», — отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
На этом фоне в наиболее выигрышном положении, по мнению экспертов, оказываются небольшие региональные банки, а также кредитно-финансовые организации, входящие в топ-100, которые чаще всего предлагают своим клиентам более выгодные условия по размещению денежных средств. Нередко это вклады с повышенными процентными ставками, которые заметно выше рынка.
Так, например, в начале ноября «ВУЗ-банк», вопреки общей тенденции снижения ставок по банковским депозитам, поднял ставку по одному из своих вкладов сразу на 2,15 процентных пункта — до 8,5% годовых, объясняя это сезонным предпраздничным предложением. Одновременно с ним повысил ставку по вкладу «Накопительный» и Уральский банк реконструкции и развития, который также установил повышенную процентную ставку на уровне 8,5% годовых в преддверии зимних праздников.
«Чем ниже ключевая ставка, тем острее встает вопрос о целесообразности хранения денег в банке. Но в Европе, например, где ставки по депозитам ниже 0%, клиенты продолжают хранить свои деньги в банках. Никто не знает, какой низкой должна быть ставка по вкладам в России, чтобы население отказалось от этого простого и понятного инструмента и ушло на рынок ценных бумаг. Думаю, что пока ставка выше 0%, россияне продолжат хранить деньги в банках», — убежден операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
Между тем в федеральных банках наблюдается несколько иная картина. В частности, только в октябре отток средств населения в Сбербанке составил около 79 млрд руб., а рост средств физических лиц с начала 2019 года составил лишь 0,2%. При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доля Сбербанка на этом рынке финансовых услуг понизилась с 45,1% до 43,9%. Кроме того, в октябре средства компаний на счетах Сбербанка сократились на 1,8% — до 6,94 трлн руб. Хотя совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки подрос на 2,3%. В самом Сбербанке заметный отток средств физлиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах» в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, замедления темпов инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ.
«Банки сейчас будут снижать ставки по рублевым депозитам достаточно быстро. Где-то у крупных игроков банковского сектора могут быть ставки чуть выше средних в качестве сезонного предложения — это традиционно случается под Новый год. Но основное правило будет заключаться в том, что показатель доходности вклада сократится. Банки не нуждаются сейчас в деньгах населения, их хорошо снабжает средствами ЦБ. Переплачивать за пользование «народными» финансами никто не захочет. Вполне возможно, что в декабре Банк России еще раз снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых. В 2020 году не исключено еще два снижения показателя. Вряд ли сокращение доходности депозитов спровоцирует переток ликвидности на фондовый рынок, так как российское население очень консервативно в инвестициях, а банковский вклад воспринимает как почти единственный вариант этого», — убеждена старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Таким образом, эксперты уверены, что передел рынка финансовых услуг в ближайший год продолжится, что, в первую очередь скажется на крупных игроках. При этом региональные банки в данной ситуации оказались в более выигрышных условиях.
Курс на снижение
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, ЦБ видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. При этом она подчеркнула, что Центробанк не будет принимать решения по ставке автоматически, пытаясь опустить ее как можно ниже.
«Мы будем перед каждым советом директоров оценивать влияние на инфляцию наших прошлых решений по снижению ставки, данные о состоянии российской и мировой экономики, проинфляционные риски и, конечно, решения по бюджетной политике», — уточнила Эльвира Набиуллина.
Напомним, что ранее, в октябре 2019 года, Банк России понизил ключевую ставку сразу на 0,5% — до уровня 6,5% годовых. Таким образом, с начала года снижение ключевой ставки ЦБ уже составило 1,25%.
«Ранее ЦБ уже заявлял о возможности еще одного снижения ключевой ставки в текущем году, но верится в очередное снижение с трудом. За год оно и без того было достаточным. Возможно, в первом полугодии следующего года мы увидим очередное снижение в пределах 0,25-0,5%», — убежден председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
По мнению авторов бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Центробанка РФ, в ближайшие месяцы и в начале 2020 года годовая инфляция в России опустится до 3% под действием ряда дезинфляционных факторов, в основном временного характера, а также в связи с уходом эффекта повышения ставки НДС из базы расчета. Эксперты считают, что инфляционное давление уменьшилось и опустилось ниже уровня, соответствующего годовой инфляции в 4%, создав пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.
«За год Центробанк РФ уже четыре раза снизил ключевую ставку, она достигла рекордно низкого значения в 6,5%. При этом вполне возможно, что до конца года регулятор еще снизит ключевую на 50 базисных пунктов. Это связано, во-первых, с рекордными темпами снижения инфляции, а, во-вторых, с соблюдением указов президента России по повышению доступности жилья. Ключевая ставка и банковские ставки по кредитам находятся в прямой корреляции: чем ниже ключевая, тем дешевле ипотека», — пояснил УрБК операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
Ставки сделаны
Вслед за снижением ключевой ставки закономерно падают процентные ставки по вкладам и кредитам, которые активно предлагают кредитно-финансовые организации.
Как отметил старший инвестиционный консультант компании «БКС Брокер» Максим Ковязин, ставки по банковским депозитам идут в ногу с ключевой ставкой Банка России и даже снижаются опережающими темпами.
«Так, с марта этого года максимальная ставка по депозитам снизилась на 1,36%, а ключевая ставка ЦБ — на 1,25%. Скорее всего, до конца 2019 года ставки по депозитам останутся на текущих уровнях, так как я не верю в снижение ключевой ставки на следующем заседании Центробанка 13 декабря», — уточнил аналитик Максим Ковязин.
По мнению эксперта, на конец 2019 года инфляция в России составит примерно 3,2% при таргете ЦБ 4%.
«Если недельные данные по инфляции не будут ниже прогнозов, скорее всего, ключевая ставка останется на текущем уровне до конца года. Снижение ключевой ставки стоит ожидать в I квартале 2020 года, соответственно, и обновление минимумов по депозитам тоже можно ожидать не раньше конца I квартала 2020 года. Какого-то массового оттока с депозитов не будет, будет перераспределение вкладчиков из банков топ-10 в топ-100, поскольку ставки по депозитам в менее крупных банках выше. Безусловно, часть вкладчиков придет на фондовый рынок, который может дать доходность куда выше, чем банковский депозит. Мы оцениваем долю таких вкладчиков в 5-7%», — уверены аналитики «БКС Брокер».
Представители банков отмечают, что именно ключевая ставка сейчас оказывает наибольшее влияние на доходность вкладов физических лиц.
«Еще один фактор, который в настоящее время играет менее значимую роль, — собственные потребности банков в привлечении дополнительной ликвидности. С учетом того, что в конце октября регулятор снизил ключевую ставку на 0,5% и, возможно, дополнительно снизит ее в декабре, к концу года мы можем увидеть снижение ставок по вкладам российских банков в пределах 0,5-0,7%. Ставки в I полугодии 2020 года будут полностью зависеть от экономической ситуации в России. Скорее всего, снижение ставок продолжится», — подчеркнула руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.
При этом часть экспертов не ожидает резкого понижения доходности по банковским вкладам, особенно в условиях приближающихся новогодних праздников.
«Эластичность ставок привлечения к размеру ключевой ставки будет снижаться по мере сокращения уровня реальных процентных ставок в экономике. Поэтому уровень ставок по вкладам физлиц будет снижаться гораздо медленнее и в меньших масштабах по сравнению с динамикой бенчмарка. Судя по недавним заявлениям представителей Центробанка, снижение размера ключевой ставки в декабре под вопросом. Это может обусловить сохранение текущего уровня процентных ставок по вкладам. Кроме того, к концу года банки запускают сезонные предложения по вкладам, поэтому существенного снижения ставок до конца года может не произойти», — убежден начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.
С ним соглашаются и уральские банкиры, которые указывают на взаимосвязь между инфляционными ожиданиями и ключевой ставкой.
«До конца нынешнего года ставки по вкладам для физических лиц, вполне вероятно, продержатся на текущем уровне. При этом общий тренд на снижение сохраняется, но до конца года оно компенсируется традиционной новогодней активностью участников рынка, а в I полугодии 2020 года ставки могут снизиться еще примерно на 0,5%. Банки в данном вопросе соблюдают осторожность, поскольку инфляционные ожидания потребителей выше ключевой ставки ЦБ (они лежат в области 8%+), и никому не хочется получить оттоки по вкладам при резком снижении», — уточнил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
Поиск новых доходных решений
В условиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка РФ банковские вкладчики вынуждены искать альтернативные и более выгодные финансовые инструменты. К ним относятся размещения на фондовом рынке, покупка ПИФов и долговых бумаг, открытие валютных и обезличенных металлических счетов, а также другие инвестиционные решения.
«Снижение процентных ставок заставляет население искать более доходные направления для инвестиций. Толерантные к уровню риска инвесторы действительно могут попробовать себя на рынке акций, например, в рамках дивидендных стратегий. Отпугивающим фактором в этом случае может стать факт нахождения российских фондовых индексов на исторических максимумах. Покупать акции по рекордной на текущий момент цене может быть рисковым занятием, а потенциальные курсовые убытки могут оказаться значительно выше дивидендных доходностей. Часть капитала пойдет и на рынок облигаций, доходности которого примерно на 1-1,5% выше, чем у вкладов при сопоставимом уровне риска. Хотя говорить о массовом перетоке частного капитала на рынок ценных бумаг нельзя, доля таких инвестиций в общем объеме увеличивается каждый год, но относительно невысокими темпами», — пояснил начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.
Напомним, что недавно ИАА «УралБизнесКонсалтинг» проанализировало годовую доходность двух популярных финансовых инструментов — банковского вклада и жилой недвижимости, и выяснило, что за год стоимость квартир, например, в уральской столице, выросла на 4%. При этом сдача жилья в аренду позволяет инвесторам заработать дополнительно еще 4-6% в год. Таким образом, общая доходность данного финансового инструмента за год составила около 8-10%. В некоторых частных банках годом ранее можно было разместить деньги под 7,5-8% годовых. Отметим, что эти цифры значительно выше показателя годовой инфляции в Свердловской области за сентябрь 2019 года (4,8%).
«Тренд перетока депозитов на фондовый рынок уже имеет место быть. Так, аналитики прогнозируют рост числа торгующих на фондовом рынке россиян до 3,5 млн человек в 2019 году. Однако фондовый рынок как инвестиционный инструмент все еще не способен составить серьезную конкуренцию банковским вкладам. Объемы денежных средств населения, размещенных во вкладах и на фондовом рынке, несопоставимы — во вкладах больше на несколько порядков. Доверие и понимание населением фондового рынка только начинает формироваться. Поэтому какого-то резкого перетока ждать не стоит. Спорным выглядит и утверждение о том, что на фондовом рынке доходность значительно выше. Высокой может быть доходность от прошлых сделок в случае фиксации прибыли сейчас. О размере доходности от сегодняшних вложений, которая появится в будущем, говорить еще рано», — отметил председатель правления банка «НЕЙВА» Павел Ефремов.
На этом фоне в наиболее выигрышном положении, по мнению экспертов, оказываются небольшие региональные банки, а также кредитно-финансовые организации, входящие в топ-100, которые чаще всего предлагают своим клиентам более выгодные условия по размещению денежных средств. Нередко это вклады с повышенными процентными ставками, которые заметно выше рынка.
Так, например, в начале ноября «ВУЗ-банк», вопреки общей тенденции снижения ставок по банковским депозитам, поднял ставку по одному из своих вкладов сразу на 2,15 процентных пункта — до 8,5% годовых, объясняя это сезонным предпраздничным предложением. Одновременно с ним повысил ставку по вкладу «Накопительный» и Уральский банк реконструкции и развития, который также установил повышенную процентную ставку на уровне 8,5% годовых в преддверии зимних праздников.
«Чем ниже ключевая ставка, тем острее встает вопрос о целесообразности хранения денег в банке. Но в Европе, например, где ставки по депозитам ниже 0%, клиенты продолжают хранить свои деньги в банках. Никто не знает, какой низкой должна быть ставка по вкладам в России, чтобы население отказалось от этого простого и понятного инструмента и ушло на рынок ценных бумаг. Думаю, что пока ставка выше 0%, россияне продолжат хранить деньги в банках», — убежден операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
Между тем в федеральных банках наблюдается несколько иная картина. В частности, только в октябре отток средств населения в Сбербанке составил около 79 млрд руб., а рост средств физических лиц с начала 2019 года составил лишь 0,2%. При этом по состоянию на 1 октября 2019 года доля Сбербанка на этом рынке финансовых услуг понизилась с 45,1% до 43,9%. Кроме того, в октябре средства компаний на счетах Сбербанка сократились на 1,8% — до 6,94 трлн руб. Хотя совокупный объем клиентских средств по результатам десяти месяцев без учета валютной переоценки подрос на 2,3%. В самом Сбербанке заметный отток средств физлиц объяснили «продолжающейся оптимизацией стоимости клиентских средств во всех валютах» в условиях нисходящей динамики рыночных ставок, замедления темпов инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ.
«Банки сейчас будут снижать ставки по рублевым депозитам достаточно быстро. Где-то у крупных игроков банковского сектора могут быть ставки чуть выше средних в качестве сезонного предложения — это традиционно случается под Новый год. Но основное правило будет заключаться в том, что показатель доходности вклада сократится. Банки не нуждаются сейчас в деньгах населения, их хорошо снабжает средствами ЦБ. Переплачивать за пользование «народными» финансами никто не захочет. Вполне возможно, что в декабре Банк России еще раз снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 6,25% годовых. В 2020 году не исключено еще два снижения показателя. Вряд ли сокращение доходности депозитов спровоцирует переток ликвидности на фондовый рынок, так как российское население очень консервативно в инвестициях, а банковский вклад воспринимает как почти единственный вариант этого», — убеждена старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
Таким образом, эксперты уверены, что передел рынка финансовых услуг в ближайший год продолжится, что, в первую очередь скажется на крупных игроках. При этом региональные банки в данной ситуации оказались в более выигрышных условиях.
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