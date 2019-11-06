Недвижимость обогнала депозит по доходности

ИАА «УралБизнесКонсалтинг» проанализировало годовую доходность двух популярных финансовых инструментов — банковского вклада и жилой недвижимости.Для расчета доходности депозита использовался индикатор, который регулярно отслеживает Центробанк — средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем средств физлиц.Ровно год назад — в третьей декаде октября 2018 года — этот показатель составлял 7,03%. Именно на такую среднюю доходность могли рассчитывать инвесторы, которые решили положить свои деньги в крупные банки на 12 месяцев. В некоторых частных банках в тот момент можно было положить деньги под 7,5-8% годовых. Отметим, что эти цифры значительно выше показателя годовой инфляции в Свердловской области за сентябрь 2019 года (4,8%).Для расчета доходности инвестиций в жилье использовались данные Уральской палаты недвижимости (УПН). По состоянию на 21 октября 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 509 руб. за кв. м. За год стоимость квартир в уральской столице выросла на 4%.Сдача жилья в Екатеринбурге традиционно позволяет заработать инвесторам еще 4-6% в год. Соответственно, при грубом подсчете общая доходность этого финансового инструмента составила 8-10%.Начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков подчеркивает, что далеко не все инвестиции в жилье Екатеринбурга принесли хорошую прибыль. Все зависит от каждого конкретного объекта.«Рынок сейчас намного сложнее, чем десять лет назад. Тогда все объекты дорожали синхронно. И «хрущевки», и современное жилье, и комнаты, и офисы, и магазины. Инвестору надо было просто поймать волну роста рынка. Сейчас ситуация изменилась. Рынок стал более дробным. Есть сегменты, которые дорожают, остальные — остаются на том же уровне или дешевеют. В этом смысле квартиры чем-то стали похожи на ценные бумаги, которые торгуются на бирже. Инвестор должен осознавать все существующие риски», — полагает М. Хорьков.Эксперты отмечают, что доходность инвестиций в недвижимость Екатеринбурга с середины 2019 году неуклонно снижается. Это связано со сменой тренда. Фаза бурного роста цен и числа сделок, которая наблюдалась с лета 2017 года, ушла в прошлое. Рынок погрузился в стадию стагнации. По данным УПН, за последние четыре недели вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 0,4%.«На рынок влияет набор неблагоприятных макроэкономических факторов: отсутствие роста реальных доходов, высокая закредитованность населения и так далее. Все это сказывается на активности потенциальных покупателей», — рассказал директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев.В этой ситуации в настоящее время инвестиции в банковский депозит кажутся наиболее выгодными. Хотя и в этом сегменте доходность в последние месяцы непрерывно снижается. В III квартале 2019 года средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем средств физлиц, уменьшилась до 6,47%. При этом в ближайшее время показатель ориентировочно сократится еще на 0,5% в связи с последним решением Банка России о снижении ключевой ставки.