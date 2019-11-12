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В октябре средние цены на молоко в Свердловской области выросли почти на 3 рубля

12 ноябрь 2019 (13:44)

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. На Среднем Урале средние потребительские цены на цельное питьевое пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в октябре 2019 года выросли почти на 3 рубля — до 49,03 руб. против 47,96 руб. месяцем ранее. Об этом сообщает Свердловскстат.

Дороже всего молоко стоит в Екатеринбурге, Серове и Нижнем Тагиле, где за один литр покупателям надо было заплатить в среднем 50,23-50,84 руб. Самое дешевое молоко в октябре можно было купить в Первоуральске (41,63 руб. за литр) и Каменск-Уральском (47,55 руб.).

Однако по сравнению с январем 2019 года средние потребительские цены на цельное питьевое пастеризованное молоко в Свердловской области снизились на один рубль — 50,48 руб. до 49,03 руб. за литр. Причем заметнее всего молоко с начала года подешевело в Екатеринбурге (53,57 руб. за литр в январе 2019 года) и Серове (54,10 руб. за литр), в то время как в Каменск-Уральском, напротив, произошло некоторое его подорожание — до 47,55 руб. против 44,60 руб. за литр в январе 2019 года.

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