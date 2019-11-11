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«МегаФон» запустил продажи техники на площадке AliExpress

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. «МегаФон» открыл онлайн-магазин на площадке AliExpress — маркетплейсе Tmall. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Запуск онлайн-магазина приурочен к началу ноябрьских распродаж, которые проводят ритейлеры всего мира. В стартовой линейке онлайн-площадки «МегаФона» — продукция Apple.



«Магазин доступен по адресу megafon.ru.aliexpress.com. Ко дню распродаж 11 ноября на площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, «МегаФон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. В дни распродажи продукция в магазине «МегаФона» будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 Gb будет доступна за 42 тыс. 490 руб. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «МегаФон Ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться», — говорится в сообщении.



«Спустя чуть больше месяца после создания AliExpress Россия мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу AliExpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом «МегаФон» в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки AliExpress», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



«Участие МегаФона во «Всемирном Дне шопинга» с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 годах из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple», — комментирует генеральный директор AliExpress Россия Дмитрий Сергеев.

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