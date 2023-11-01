«МегаФон» в дни распродаж сделает мобильный трафик на покупки бесплатным

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В дни распродаж компания «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Для платформ OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет, СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress трафик будет безлимитным, сообщает пресс-служба оператора.



В ноябре различные интернет-площадки устраивают распродажи, в которых участвуют тысячи офлайн- и онлайн-магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. Например, в день распродаж, 11 ноября, абоненты «МегаФона» расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.



В период ноябрьских распродаж оператор предоставит безлимитный доступ к онлайн-площадкам 11 ноября и с 24 по 26 ноября.