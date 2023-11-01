«МегаФон» в дни распродаж сделает мобильный трафик на покупки бесплатным

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Оператор сотовой связи «МегаФон» подключил курьерам и водителям такси мобильный ...28.11.2022 «МегаФон»: Интерес россиян к распродажам в «черную пятницу» вырос в 3,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Мобильный трафик в крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах во время распродаж ...30.11.2021 Мобильные операторы в России перестали предоставлять новым абонентам безлимитный интернет
УрБК, Москва, 30.11.2021. Мобильные операторы «Билайн», «МегаФон», Tele2 и МТС перестали предоставлять новым ...11.11.2019 «МегаФон» запустил продажи техники на площадке AliExpress
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. «МегаФон» открыл онлайн-магазин на площадке AliExpress — маркетплейсе Tmall. Об этом ...29.07.2016 «МегаФон» отменил абонентам плату за интернет-трафик для приложения Pokemon Go
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2016. «МегаФон» обнулил плату за интернет-трафик для своих абонентов в рамках игрового ...