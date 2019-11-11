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В Екатеринбурге из-за прорванной трубы сорвалось открытие развязки на перекрестке Фрезеровщиков — Старых большевиков

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге сорвалось открытие дорожной развязки на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков. Причиной стало прорыв трубы на участке, где идут работы.



Развязку на перекрестке улиц Фрезеровщиков и Старых большевиков закрыли несколько месяцев назад. Причиной стало строительство трамвайной линии, которое ведет компания УГМК. Сегодня этот перекресток должны были открыть, но на месте дорожных работ прорвало трубу.



«Сегодня рано выехал на перекресток Фрезеровщиков — Старых большевиков. Многострадальную развязку должны были открыть сегодня. Подрядчик (УГМК) заверял, что все в порядке. Однако в финальной стадии работ произошло ЧП — прорыв канализации. Сейчас аварию ликвидируют. Понятно, что открытие движения переносится, но на какой срок — сказать сейчас сложно. Надеюсь, что пары дней хватит на все работы», — сообщили на своей странице в Facebook глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

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