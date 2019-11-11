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Жителя Невьянска обвиняют в мошенничестве при получении кредитов на номинальных заемщиков
11 ноябрь 2019 (09:26)
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. В Екатеринбурге перед судом предстанет 48-летний житель Невьянска, которого обвиняют в хищении свыше 4,5 млн руб. при помощи номинальных заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Житель Невьянска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах».
По версии следствия, с целью незаконного личного обогащения обвиняемый решил совершать хищения денежных средств, принадлежащих кредитно-финансовым организациям, расположенным на территории Екатеринбурга и Свердловской области. При этом для совершения хищений он использовал лиц из числа малообеспеченных граждан, не осведомленных о его преступных намерениях. В частности, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый убеждал их путем обмана оформить кредиты в кредитных организациях с использованием как достоверных, так и фиктивных документов заемщиков, содержащих заведомо ложные сведения о месте их работы и размере заработной платы.
«Обвиняемый стимулировал номинальных заемщиков передачей части кредитных денежных средств в размере не менее 10% от суммы кредита, убеждая заемщиков, что погасит за них в дальнейшем кредиты. Действуя по указанной преступной схеме, обвиняемый мошенническим способом похитил денежные средства, принадлежащие 12 кредитным учреждениям, на сумму более 4,5 млн руб., причиняя каждый раз ущерб от 90 до 750 тыс. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело по данному факту уже направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Житель Невьянска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах».
По версии следствия, с целью незаконного личного обогащения обвиняемый решил совершать хищения денежных средств, принадлежащих кредитно-финансовым организациям, расположенным на территории Екатеринбурга и Свердловской области. При этом для совершения хищений он использовал лиц из числа малообеспеченных граждан, не осведомленных о его преступных намерениях. В частности, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый убеждал их путем обмана оформить кредиты в кредитных организациях с использованием как достоверных, так и фиктивных документов заемщиков, содержащих заведомо ложные сведения о месте их работы и размере заработной платы.
«Обвиняемый стимулировал номинальных заемщиков передачей части кредитных денежных средств в размере не менее 10% от суммы кредита, убеждая заемщиков, что погасит за них в дальнейшем кредиты. Действуя по указанной преступной схеме, обвиняемый мошенническим способом похитил денежные средства, принадлежащие 12 кредитным учреждениям, на сумму более 4,5 млн руб., причиняя каждый раз ущерб от 90 до 750 тыс. руб.», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.
Уголовное дело по данному факту уже направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.
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