Новости дня

В Каменске-Уральском вторичное жилье за год подешевело на 6,4%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. С октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области (за исключением Екатеринбурга) выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».



По всем размерам квартир зафиксирована положительная динамика: «однушки» подорожали на 1,6%, «двушки» — на 3,9%, «трешки» — на 3,3%.



«В населённых пунктах области за последний год наблюдалась разнонаправленная динамика, наибольший рост цен зафиксирован в Асбесте (плюс 10,2%), Заречном (плюс 7,5%), Верхней Пышме (плюс 5,8%). Наибольшее снижение за этот период отмечено в Монетном (минус 9,6%), Каменске-Уральском (минус 6,4%), Белоярском (минус 4%), Дегтярске (минус 3,4%)», — говорится в исследовании.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:08</span><br /><strong>В Каменске-Уральском вторичное жилье за год подешевело на 6,4%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. С октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области (за исключением Екатеринбурга) выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091180-v-kamenske-uralskom-vtorichnoe-zhile-za-god-podeshevelo-na-64.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: