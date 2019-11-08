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В Каменске-Уральском вторичное жилье за год подешевело на 6,4%
8 ноябрь 2019 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2019. С октября 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Свердловской области (за исключением Екатеринбурга) выросла на 2,3% и составила 40 тыс. 730 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосел».
По всем размерам квартир зафиксирована положительная динамика: «однушки» подорожали на 1,6%, «двушки» — на 3,9%, «трешки» — на 3,3%.
«В населённых пунктах области за последний год наблюдалась разнонаправленная динамика, наибольший рост цен зафиксирован в Асбесте (плюс 10,2%), Заречном (плюс 7,5%), Верхней Пышме (плюс 5,8%). Наибольшее снижение за этот период отмечено в Монетном (минус 9,6%), Каменске-Уральском (минус 6,4%), Белоярском (минус 4%), Дегтярске (минус 3,4%)», — говорится в исследовании.
По всем размерам квартир зафиксирована положительная динамика: «однушки» подорожали на 1,6%, «двушки» — на 3,9%, «трешки» — на 3,3%.
«В населённых пунктах области за последний год наблюдалась разнонаправленная динамика, наибольший рост цен зафиксирован в Асбесте (плюс 10,2%), Заречном (плюс 7,5%), Верхней Пышме (плюс 5,8%). Наибольшее снижение за этот период отмечено в Монетном (минус 9,6%), Каменске-Уральском (минус 6,4%), Белоярском (минус 4%), Дегтярске (минус 3,4%)», — говорится в исследовании.
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