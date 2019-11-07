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В Челябинске судебные приставы арестовали автомобиль должника из-за 70 непогашенных штрафов
7 ноябрь 2019 (18:03)
УрБК, Челябинск, 07.11.2019. Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Челябинска, задолжавшего 90 тыс. руб. за штрафы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Южному Уралу.
В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов города Челябинска за гражданином числится более 70 исполнительных производств — штрафы и исполнительский сбор.
«На требования явиться должник не реагировал, официальных источников дохода у него нет, в собственности имеется автомобиль Opel Astra. Водительских прав у должника не было вообще, так что ограничить его в правах было невозможно. Через суд он был ограничен в праве выезда за рубеж, в отношении транспортного средства вынесено постановление о запрете регистрационных действий, но результата эти меры не дали: штрафы продолжали поступать на принудительное исполнение. Выходы по адресу проживания должника также не увенчались успехом — дверь квартиры никто не открывал», — говорится в сообщении.
7 ноября автоинспекторы и судебные приставы остановили машину должника. Из нее вышел мужчина и предоставил документы. Из ПТС следовало, что машина принадлежит должнику, но водительские права оказались поддельными. Другие документы, удостоверяющие личность, мужчина показать отказался.
Нарушителя доставили в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельных документов. Оплачивать долги челябинец отказался, поэтому принадлежащая ему иномарка была арестована и отправлена на площадку фирмы-реализатора. По истечении десяти дней, которые даны на оплату долгов (кроме штрафов за мужчиной также числятся транспортные налоги и ущерб от административного правонарушения), автомобиль будет передан на реализацию.
В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов города Челябинска за гражданином числится более 70 исполнительных производств — штрафы и исполнительский сбор.
«На требования явиться должник не реагировал, официальных источников дохода у него нет, в собственности имеется автомобиль Opel Astra. Водительских прав у должника не было вообще, так что ограничить его в правах было невозможно. Через суд он был ограничен в праве выезда за рубеж, в отношении транспортного средства вынесено постановление о запрете регистрационных действий, но результата эти меры не дали: штрафы продолжали поступать на принудительное исполнение. Выходы по адресу проживания должника также не увенчались успехом — дверь квартиры никто не открывал», — говорится в сообщении.
7 ноября автоинспекторы и судебные приставы остановили машину должника. Из нее вышел мужчина и предоставил документы. Из ПТС следовало, что машина принадлежит должнику, но водительские права оказались поддельными. Другие документы, удостоверяющие личность, мужчина показать отказался.
Нарушителя доставили в полицию, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела за использование поддельных документов. Оплачивать долги челябинец отказался, поэтому принадлежащая ему иномарка была арестована и отправлена на площадку фирмы-реализатора. По истечении десяти дней, которые даны на оплату долгов (кроме штрафов за мужчиной также числятся транспортные налоги и ущерб от административного правонарушения), автомобиль будет передан на реализацию.
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