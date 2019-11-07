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«МегаФон» выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС»

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. «МегаФон» первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа уже доступна в Play Market и App Store. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В связи с этим уральские бизнесмены теперь смогут отслеживать статистику звонков клиентов, менять настройки распределения вызовов, а также анализировать эффективность работы колл-центра прямо с экрана смартфона.



Свердловская область возглавляет топ регионов Урала по интересу компаний к «Виртуальной АТС».



«Каждое третье подключение услуги связисты фиксируют именно здесь. Далее в рейтинге идут Тюменская и Челябинская области. Теперь пульт управления от общения с клиентами предприниматели этих и других регионов могут всегда иметь под рукой», — уточнили в «МегаФоне».



При этом услуга «Виртуальная АТС», по словам представителей «МегаФона», «разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь». Кроме того, новый сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, а также установить персональное голосовое приветствие и многое другое.



«Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от «МегаФона» позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», — прокомментировал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

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