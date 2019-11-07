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В Челябинской области прогнозируют штормовой ветер и мокрый снег

7 ноябрь 2019 (15:17)

УрБК, Челябинск, 07.11.2019. 8 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед. Порывы ветра будут достигать до 23 м/с, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

«При усилении ветра в ведомстве рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — говорится в сообщении.

В МЧС призывают всех автовладельцев воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния.

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