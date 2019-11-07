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Квартиры в центре Екатеринбурга за последний месяц подешевели на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2019. На 4 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 519 руб. за кв. м. За последние четыре недели показатель снизился на 0,4%.



Как сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости, за месяц объектов на рынке стало больше на 0,1% или на 9,01 тыс. Объем предложения комнат снизился на 0,7% за четыре недели (1,36 тыс. объектов), по количеству пригородных объектов также наблюдается падение на 4,9% (в реальном выражении — 685 квартир). Сроки экспозиции объектов на рынке составляют 4 месяца.



Среди различных территорий отмечается в основном отрицательная динамика. Объекты Центра подешевели на 0,7%, до 101 тыс. 398 руб. за кв. м. Жилье первого ценового пояса выросло в цене на 0,1% за четыре недели. Стоимость недвижимости в районах, приближенных к Центру, составляет 77 тыс. 376 руб. за кв. м. Цены на квартиры второго пояса снизились на 0,5%, до 66 тыс. 465 руб. за кв. м. Цены упали на жилье четвертого пояса (на 0,2%). Квартиры в отдаленных районах покупают по 50 тыс. 808 руб. за кв. м. В третьем ценовом поясе ничего не изменилось, здесь цена по-прежнему составляет 59 тыс. 391 руб. за кв. м.



Средняя цена недвижимости в домах «сталинских» времен снизилась на 0,2% и составляет 61 тыс. 050 руб. за кв. м. «Улучшенки» подорожали на 0,2%. Квадратный метр квартир в типовых домах 80-90-х стоит 67 тыс. 347 руб. «Хрущевки» подешевели на 0,3% за месяц, их можно приобрести по 63 тыс. 983 руб. за кв. м. «Пентагоны» и «спецпроекты» потеряли в цене 0,5% и 0,6% соответственно. Квартиры в панельных девятиэтажных домах 70-80-х годов постройки покупателям предлагают по 66 тыс. 371 руб. за кв. м. Квадратный метр объектов в современных домах стоит 82 тыс. 590 руб. Цены на «брежневки» стали ниже на 1,2%. При покупке объекта в доме «эпохи застоя» покупатель заплатит 62 тыс. 606 руб. за кв. м.



Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Екатеринбурге стали дешевле на 0,1% — 77 тыс. 646 и 70 тыс. 896 руб. за кв. м соответственно. Средняя цена «трешек» снизилась на 0,3%, их стоимость — 71 тыс. 077 руб. за кв. м. Четырехкомнатные квартиры теперь стали доступнее для покупателей со сниженной средней ценой на 1,1%. Рыночная цена квартир с четырьмя и более комнатами — 75 тыс. 053 руб. за кв. м.



Средняя цена на квартиры в пригороде выросла на 0,6% до 53 тыс. 964 руб. за кв. м. Цены на комнаты снизились на 0,7% до 59 тыс. 662 руб. за кв. м.

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